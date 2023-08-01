Нікополь з водою! У місті вперше за останні два місяці відновлено центральне водопостачання. Втім, люди й надалі роблять чималі запаси в бутлях, каструлях та відрах. Все через масовані обстріли росіян. Ворог гатить по Нікопольському району ледь не щодня.

Як живе громада і чи варто чекати проблем із водою? Олени Мендалюк розкаже.

Це питна вода, а ось це технічна, і це мало. В мене було і більше води.

На тумбі, на підлозі в коридорі, у спальній кімнаті й на кухні - в пляшках, бідонах, каструлях та відрах. Пані Зоя запаси води тримає, буквально, по всій квартирі, бо зізнається, за два місяці без водопостачання зрозуміли: навіть без тепла та світла взимку легше, аніж влітку без води.

Зоя Сімчук, жителька Нікополя:

Тяжко морально, ми всі знали, що живимо у воєнний час, але тяжко було тягати спочатку технічну воду, бо ми капелька до капельки цю питну воду, ви ж самі бачите, які в мене місткості під питною водою. Тяжко дуже було возить ось цими тачками, руки, як в орангутанга нижче колін вже. І болять, і крутять, тяжко, але ми переживемо все.

Вперше за останні 2 місяці, після того, як росіяни підірвали каховську ГЕС, у кранах нікопольців з'явилась вода.

Пані Зоя пригадує, як кілька днів тому усім будинком влаштували банний день.

Зоя Сімчук, жителька Нікополя:

Як пішла вода, о 2 годині ночі прали, купалися. Вода не діставала одразу 4-5 поверхи, і 3 - не діставала, і навіть другий. А потім ми вискакуємо зранку. Ой Соню, ти попрала? Так, я о 2 годині ночі прала, і я прала. Ми такі були раді, щасливі. Все меркне перед тим, що немає води. Вода - це життя.

Лише в Нікополі близько сорока тисяч людей щодня стояли у чергах за технічною та питною водою. До чого окупанти довели місцевих жителів, важко пригадувати пані Світлані. Вона керує ОСББ, під її опікою, каже, понад 5 тисяч нікопольців. Скільки тонн води було видано, підрахувати важко.

Світлана Струс, керівник "Домком Нікополь":

Дуже багато, бо кожна поставка це було понад 20 тонн, а поставок було за тиждень 2-3. За півтора місяця - це дуже багато.

Попри відновлення водопостачання, городянам продовжують видавити вже залишки питної води, пункти видачі технічної - також працюють.

Світлана Струс, керівник "Домком Нікополь":

Але ми не забуваємо, що є та сторона, там, де сидять ті нелюди. Повинно у нас бути накопичення води на 2-3 дні, але всі зараз так тримають, щоб на неділю-дві хватало.

Стабільне централізоване водопостачання у Нікополі відновлено повністю, але у чиновників оптимізм стриманий. Кажуть, зробили все можливе, щоб дати людям воду. Тепер її безперебійне постачання залежатиме від безпекової ситуації, бо ворог не припиняє обстрілювати стратегічні об'єкти.

Євген Євтушенко, начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Це локальний проєкт, над яким працювали й фахівці водоканалу, і місцеве самоврядування, і великий бізнес. Всі разом вони попрацювали над тим, щоб відновити водопостачання у місті Нікополь. Система працює на зниженому рівні водяного стовпа. Територія міста знаходиться під обстрілом, були прильоти й по певних об'єктах інфраструктури. Тому тема води вона досить така делікатна і досить чуттєва.

Зараз триває будівництво водогону протяжністю майже 150 кілометрів. Він має забезпечити водопостачання до усіх великих міст та селищ Нікопольського району, а це майже 280 тисяч жителів. Про терміни завершення будівництва нічого невідомо. У воєнний час таку інформацію не розголошують.