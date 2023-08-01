Російські війська вивели на бойове чергування в Чорному морі три ракетоносії "Калібрів" з 16 ракетами. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

Рівень загроз ракетно-дронових ударів, він залишається високим на півдні. Вчора три ракетоносії після певної паузи зявилися в Чорному морі. Загроза є від підводних човнів, від носія надводного. Це 16 "калібрів", які могли вночі загрожувати нашим населеним пунктам. Поки що ворог не атакує, готується.