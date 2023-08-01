Усі снаряди зі ставка рятувальники відвезли якомога далі від села, і тільки там їх підірвали.

Підводне розмінування проводять на Черкащині. Піротехніки обстежують водойми на Уманщині. Саме там у перший день повномасштабного вторгнення російська ракета влучила в об'єкт військової інфраструктури. Уламки снарядів розлетілись на площі в 15 гектарів. Півтора року рятувальники розміновували поля, лісосмуги та населені пункти. Тепер черга дійшла і до водойм.

Робота з розмінування починається із запуску надводного дрона - це перший помічник піротехніків. Він сканує дно і швидко знаходить шось схоже на вибухонебезпечний предмет. Його рятувальники бачать по тіні на екрані.

Ми бачимо об'єкт, схожий на вибухонебезпечний предмет.

Далі до роботи береться підводний дрон.

Така техніка в рази пришвидшує та полегшує роботу водолазів-піротехніків.

Проводимо обстеження дна візуально, оглядаємо підозрілий предмет, щоб кожного разу водолаз не опускався, його спускаємо й обстежуємо.

Далі здогадку про снаряд підтверджують вже водолази, вони пірнають, щоб закріпити троси навколо снаряду, бо ж витягнути його без допомоги техніки одразу не вдається.

Цей етап роботи потребує максимальної зосередженості, бо ж невідомо, чи може здетонувати снаряд. Вже біля берега спеціалісти ідентифікують знахідку.

Це реактивний снаряд, 122 мм "Град", запальний, бо є червона полоса на бойовій частині.

І це не єдина небезпечна знахідка у цьому невеличкому озері. Ще один снаряд навіть не доводиться шукати - він стирчить просто із води.

Антон Гайтан, старший водолаз-сапер:

Якщо він замулений, підкопуємо, стропуємо, і потім виймаємо його з води й передаємо сухопутним підрозділам, якщо треба залучати крани, залучаємо і передаємо до берега.

З берега за діями рятувальників спостерігає орендар цього ставка Володимир. Він понад десять років вирощував тут рибу. Чоловік пригадує: у перший день повномасштабного вторгення озеро та територію навколо засипало снарядами, бо ж російська ракета влучила в об'єкт військової інфраструктури. Тоді залишки снарядів, які здетонували, розлетілися на площі 30 тисяч гектарів.

Володимир Косенко, орендар ставка:

Боялися хлопці працювати, звичайно, лізти в ставок, кожний боявся, оце на цей рік говорили, що вони не приїдуть до мене робити, бо там, у мене, снаряди є.

Лише на цьому невеличкому ставі за два дні піротехніки знайшли п'ять снарядів. Після повномасштабного вторгнення фахівці спеціально навчалися, бо така робота в рази складніша, ніж робота на суходолі.

Олександр Горобець, заступник керівника ГУ ДСНС в Черкаській області:

Частина підводного розмінування створена в цьому році, вона повністю укомплектована. Кожен спеціаліст, що працює на землі, бачить, тут трохи інша обстановка, піротехнік знаходиться сам під водою, і проводить ідентифікацію, і приймає рішення.

Усі снаряди зі ставка рятувальники відвезли якомога далі від села, і тільки там їх підірвали.

Загалом за півтора року лише на Уманщині рятувальники виявили майже 40 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розміновувати починали спочатку населені пункти, лісосмуги та поля, тепер працюють на водоймах.