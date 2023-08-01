Минулої ночі на Північному напрямку, в межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Чотирьох озброєних осіб помітили прикордонники 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів.

За рішенням старшого спостережного посту по ворогу було відкрито вогонь на ураження, що змусило його відійти назад.

Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України.

Завдяки діям підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат і відступив.