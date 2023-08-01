ЗСУ знищили 500 окупантів, 17 броньованих машин і 23 гармати - Генштаб [ Редагувати ]
За минулу добу, 31 липня, Збройні сили України знищили 500 російських вояків, 17 бойових броньованих машин і 23 артилерійські системи. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу 246 690 (+500) осіб ліквідовано;
- танків - 4 216 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин - 8 205 (+17) од;
- артилерійських систем - 4 839 (+23) од;
- РСЗВ - 699 (+0) од;
- засоби ППО - 462 (+2) од;
- літаків - 315 (+0) од;
- гелікоптерів - 311 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4 027 (+10);
- крилаті ракети - 1 347 (+0);
- кораблі/катери - 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7 324 (+32) од;
- спеціальна техніка - 718 (+3).
Дані уточнюються.
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