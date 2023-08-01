До кінця цього року сховище обіцяють побудувати, як і ще 6 укриттів в навчальних закладах Хмельницької громади.

Звичайні, найпростіші й протирадіаційні. В Україні продовжують будувати нові й вдосконалювати наявні сховища, де люди можуть рятуватися під час ворожих нападів по мирних містах та селищах. Після трагічних подій першого червня в Києві стан перевірили по всій Україні.

На Хмельниччині після завершення ревізії з понад трьох тисяч об'єктів з мапи видали понад 140, які не відповідали вимогам.

Чи працюють сховища під час повітряних тривог, і надійні захисні споруди - розкажемо далі.

На мапі ми бачимо значком, у виді крапельки бордової, це - найпростіші укриття. І у виді радіаційної безпеки - це протирадіаційні укриття, або сховища.

На Хмельниччині у навчальних закладах, на підприємствах та в будинках облаштовано понад 3 тисячі сховищ та укриттів. З-поміж них є і найсучасніші - протирадіаційні.

Людмила Ткачук, заступниця директора школи:

В нашому укритті також є і проточна вода, сучасні туалети, які обладнані для дітей з особливими потребами. Є буфет, де дітки можуть харчуватися, і відповідно, навчатися під час повітряної тривоги.

А це - найпростіше укриття в сільській школі Хмельницької громади, яка побудована 85 років тому. Його облаштували власними силами. Проте місця вистачає лише на 10 відсотків дітей.

Ірина Яковленко, директорка школи:

Тут є витяжка, освітлення, питна водичка і все необхідне. Аптечка. Але нам конче необхідне укриття для того, щоб максимально розпочати очне навчання й обов'язково в безпеці.

Документи й кошти для будівництва укриття в цій школі вже готові. До кінця цього року сховище обіцяють побудувати, як і ще 6 укриттів в навчальних закладах Хмельницької громади.

Михайло Кривак, заступник міського голови Хмельницького:

У 4 закладах ми будем реконструювати ті будівлі, які в нас є, з будівництвом укриттів під ними. У 5 закладах ми будемо будувати укриття з нуля. На цей момент проєктно-кошторисні документації або завершуються, або ті, які вже завершені, проходять експертизу.

А далі - тендерні процедури й додаткове фінансування з місцевого бюджету, адже виділених з держбюджету семи мільйонів недостатньо. Зі 124 навчальних закладів Хмельницької громади, десять і досі не мають належних укриттів. Чинні - доступні під час канікул. І під час повітряної тривоги, навіть вночі, там перебувають люди

За сотні кілометрів від обласного центру, у сільській школі Улашанівської громади, функціонує протирадіаційне сховище, для понад сотні людей.

Завдяки ліфту до сховища мають доступ маломобільні люди. І вже підготовлені проєкти для зведення двох таких сховищ.

Микола Гизимчук, голова Улашанівської громади:

Вони повинні бути вже. Сьогодні ми бачимо, нас життя заставляє їх робити, ці сховища, не те що унікальні. А робити такі, як вони мають бути. Нас заставили жити в таких умовах.

Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації:

На сьогодні 81 відсоток закладів освіти має свої укриття, і відповідно діти зможуть навчатись, і під час повітряної тривоги укриватись в укриттях.

На Старокостянтинівщині також готують укриття в навчальних закладах. У цій школі вже завершують роботи. Прискорити процес облаштування укриттів у дошкільних закладах громади "допомагають" скарги батьків.

Анатолій Пасічник, керівник управління освіти Старокостянтинівської міської ради:

Ми зобов'язуємося, і будемо до 20 числа відкривати всі дошкільні заклади міста, де батьки підіймали питання про те, що їхні діти не мають можливості перебувати в укриттях.

І дотепер люди скаржаться на недоступність деяких укриттів у школах і на підприємствах.

Галина, жителька Старокостянтинова:

У 8 школі були, і на пошті були. Сказали, що тут нема сховища.

Будь-якого сховища у цій будівлі, попри наявність вказівників, журналісти не знайшли. Є лише одне, неподалік, у підвалі, і його лише облаштовують

Ігор Юрчук, директор Центру культури Старокостянтинівської міської ради:

Тут було затоплення, грунтові води. Відкачували їх дуже довго. Після того встановили вентиляційні системи, які працюють цілодобово. - Люди сюди вже приходять? - Постійно. Вчора я був з людьми. Було понад 45 осіб.

Після перевірки понад трьох тисяч сховищ та укриттів, 140 об'єктів виключили з мапи. Вони або не придатні для використання, або їх і зовсім немає. На облаштування нових з держбюджету на області виділили 47 мільйонів.