На Хмельниччині облаштовано понад 3 тисячі сховищ та укриттів [ Редагувати ]
Звичайні, найпростіші й протирадіаційні. В Україні продовжують будувати нові й вдосконалювати наявні сховища, де люди можуть рятуватися під час ворожих нападів по мирних містах та селищах. Після трагічних подій першого червня в Києві стан перевірили по всій Україні.
На Хмельниччині після завершення ревізії з понад трьох тисяч об'єктів з мапи видали понад 140, які не відповідали вимогам.
Чи працюють сховища під час повітряних тривог, і надійні захисні споруди - розкажемо далі.
На мапі ми бачимо значком, у виді крапельки бордової, це - найпростіші укриття. І у виді радіаційної безпеки - це протирадіаційні укриття, або сховища.
На Хмельниччині у навчальних закладах, на підприємствах та в будинках облаштовано понад 3 тисячі сховищ та укриттів. З-поміж них є і найсучасніші - протирадіаційні.
Людмила Ткачук, заступниця директора школи:
В нашому укритті також є і проточна вода, сучасні туалети, які обладнані для дітей з особливими потребами. Є буфет, де дітки можуть харчуватися, і відповідно, навчатися під час повітряної тривоги.
А це - найпростіше укриття в сільській школі Хмельницької громади, яка побудована 85 років тому. Його облаштували власними силами. Проте місця вистачає лише на 10 відсотків дітей.
Ірина Яковленко, директорка школи:
Тут є витяжка, освітлення, питна водичка і все необхідне. Аптечка. Але нам конче необхідне укриття для того, щоб максимально розпочати очне навчання й обов'язково в безпеці.
Документи й кошти для будівництва укриття в цій школі вже готові. До кінця цього року сховище обіцяють побудувати, як і ще 6 укриттів в навчальних закладах Хмельницької громади.
Михайло Кривак, заступник міського голови Хмельницького:
У 4 закладах ми будем реконструювати ті будівлі, які в нас є, з будівництвом укриттів під ними. У 5 закладах ми будемо будувати укриття з нуля. На цей момент проєктно-кошторисні документації або завершуються, або ті, які вже завершені, проходять експертизу.
А далі - тендерні процедури й додаткове фінансування з місцевого бюджету, адже виділених з держбюджету семи мільйонів недостатньо. Зі 124 навчальних закладів Хмельницької громади, десять і досі не мають належних укриттів. Чинні - доступні під час канікул. І під час повітряної тривоги, навіть вночі, там перебувають люди
За сотні кілометрів від обласного центру, у сільській школі Улашанівської громади, функціонує протирадіаційне сховище, для понад сотні людей.
Завдяки ліфту до сховища мають доступ маломобільні люди. І вже підготовлені проєкти для зведення двох таких сховищ.
Микола Гизимчук, голова Улашанівської громади:
Вони повинні бути вже. Сьогодні ми бачимо, нас життя заставляє їх робити, ці сховища, не те що унікальні. А робити такі, як вони мають бути. Нас заставили жити в таких умовах.
Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації:
На сьогодні 81 відсоток закладів освіти має свої укриття, і відповідно діти зможуть навчатись, і під час повітряної тривоги укриватись в укриттях.
На Старокостянтинівщині також готують укриття в навчальних закладах. У цій школі вже завершують роботи. Прискорити процес облаштування укриттів у дошкільних закладах громади "допомагають" скарги батьків.
Анатолій Пасічник, керівник управління освіти Старокостянтинівської міської ради:
Ми зобов'язуємося, і будемо до 20 числа відкривати всі дошкільні заклади міста, де батьки підіймали питання про те, що їхні діти не мають можливості перебувати в укриттях.
І дотепер люди скаржаться на недоступність деяких укриттів у школах і на підприємствах.
Галина, жителька Старокостянтинова:
У 8 школі були, і на пошті були. Сказали, що тут нема сховища.
Будь-якого сховища у цій будівлі, попри наявність вказівників, журналісти не знайшли. Є лише одне, неподалік, у підвалі, і його лише облаштовують
Ігор Юрчук, директор Центру культури Старокостянтинівської міської ради:
Тут було затоплення, грунтові води. Відкачували їх дуже довго. Після того встановили вентиляційні системи, які працюють цілодобово. - Люди сюди вже приходять? - Постійно. Вчора я був з людьми. Було понад 45 осіб.
Після перевірки понад трьох тисяч сховищ та укриттів, 140 об'єктів виключили з мапи. Вони або не придатні для використання, або їх і зовсім немає. На облаштування нових з держбюджету на області виділили 47 мільйонів.
по темі
У суботу, 29 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" директор АТ " Оператор ринку" Олександр Гавва розповів, чи допоможе підвищення розмірів тарифів відновити енергетику в Україні
Напередодні, вдень і вночі, сили ППО знищували ракети й "Шахеди". Проте, уламки ворожих снарядів наробили чимало біди в області: пошкоджено будинки та автомобілі у Хмельницькій та Старокостянтинівській громадах. Докладніше - в наступному матеріалі.
Росіяни й далі тероризують Запоріжжя. Тож, доступність та облаштування укриттів в області - це буквально питання виживання. Чи користуються запоріжці захисними спорудами та в якому вони стані - бачили наші кореспонденти.
Наталія Козловська розповіла, про новий етап у програмі компенсацій за зруйноване житло
Близько опівночі ворог завдав по Харкову удару дронами-камікадзе "шахед". Один з них влучив у триповерхову будівлю гуртожиток училища в Салтівському районі. Зруйновано 2 поверхи, на щастя, обійшлося без постраждалих. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів мер Харкова Ігор Терехов