Поезія, що озброює: українські вірші й пісні допомогли зібрати гроші на оптичні приціли для ЗСУ. Благодійний Літературний вечір відбувся у Брюсселі. Організували його небайдужі студенти з університету французького міста Мец, об'єднавши українців та зробивши внесок у підтримку нашої армії.

Наша колега Ольга Жидецька відвідала подію і зараз розкаже про неї докладніше.

Вони вчаться на менеджерів, але обожнюють поезію. Самі пишуть вірші й заохочують інших любити, читати й декламувати рідною мовою. Гурт українських студентів з університету у французькому місті Меці започаткував культурно-благодійний проєкт "Літературні вечори".

Іванна Салюк, ініціаторка проєкту:

Ціль нашого проєкту - об'єднати українців, які опинилися за кордоном, які відчувають потребу виражати себе творчо, але не мають для цього можливості й доступних платформ.

На вечорі декламують вірші й молодих поетів, і відомих сучасників. Найбільше поезій - про війну, що змусила юних читців передчасно подорослішати.

Звучить й усіма улюблена класика.

Мец, Люксембург, Страсбург і тепер Брюссель. Це вже четвертий захід за менш ніж пів року. Уся підготовка - а це пошук приміщення та учасників, реклама, бюджет, сценарій - справа ініціативної групи. Результат тішить і організаторів, і митців.

Єлизавета Мачуха, учасниця проєкту:

До нас приїжджають люди не тільки з міста, в якому ми проводимо захід, а й з найближчих точок. Ми були у Страсбурзі, і через те, що це місто дуже близько до Німеччини, до нас приїжджали люди з різних міст Німеччини.

Анна Сердюк, актриса, учасниця заходу:

Я дуже щаслива була опинитися на цьому заході, і я щаслива, що ця компанія подорожує різними країнами, проводить лагідну українізацію. І класно, що в такий спосіб, у щирій, домашній атмосфері можна почитати поезії, поспівати пісень. І особливо в той час, коли вдома йде війна, ми відчуваємо свою єдність за кордоном і поширюємо нашу культуру.

Глядачі подекуди не стримують сліз. Кажуть: сумують за батьківщиною, тому надзвичайно раді чути рідне слово та відкривати для себе українську літературу.

Я вже в Брюсселі живу 7 років. Такого ще не було в нас вечора. Мені дуже подобається. Я тут з внучками. Чотири внучки мої. Їм дуже подобається.

Я студент, нещодавно я вчився у школі, вивчав вірші відомих українців. Але тут я почув декілька, яких я ніколи не чув раніше. Тому цікаво. На жаль, їх немає у шкільній програмі. Шкода.

Продаж квитків та доброчинний аукціон на Літературному вечорі в Брюсселі допоміг організаторам зібрати 400 євро. Їх передадуть на придбання оптичних прицілів для ЗСУ. І це вже не перший збір на творчому вечорі. Попередні заходи допомогли купити нашим хлопцям на передовій ноутбуки та тепловізори.