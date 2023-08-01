На Куп'янсько-Лиманський напрямок ворог перекинув ще 20 тисяч вояків (відео) [ Редагувати ]
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог перекинув ще 20 тисяч вояків. Ворог зосередив на сході Харківщини потужне збройне угруповання і намагається "вичавити" українські сили за річку Оскол.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни .Олексій Гетьман.
На Бахмутському, Мар'їнському, Авдіївському напрямках дійсно ведуться важкі бої. Мар'їнка, Авдіївка ворог намагається вичавити наші сили, в нього це не дуже виходить поки що. Бахмут на півночі та півдні ми робимо рухи для того, щоб оточити це місто. Можна сказати, що воно знаходиться в оперативному чи тактичному напівоточенні. Все що може підвозитись до Бахмута, знаходиться під нашим вогневим контролем. Ми зайняли панівні висоти, зараз там укріплюємось.
На Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог зосередив дуже велике військове угруповання. За різними оцінками було біля 100 тисяч військовослужбовців, десь тиждень тому додались ще 20 тисяч, які проходили навчання в Білорусі.
І біля двох тисяч одиниць важкої техніки, із них майже тисяча це танки, десь 300-350 реактивних систем залпового вогню в 500-55- ствольної артилерії. Оцим угрупованням вони намагаються просуватися, вичавити нас за річку Оскол, там закріпитися.
Переважено атаки ведуться танкові. Вони зробити "танковий кулак" і намагаються таким чином там просунутись. Поки що ми додали туди трішечки сил з нашого резерву. Але це не ті резерви, які ми планували для наступальних дій на півдні.
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