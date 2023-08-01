Українські захисники оберігають небо над Україною в режимі 24/7 [ Редагувати ]
"Ланцети" "Шахеди", "Калібри". російське військо застосовує проти української армії та мирного населення величезну кількість дронів, ракет та інших видів потужного озброєння. Але більшість ворожих цілей не є сюрпризом для підрозділів ППО.
Наш наступний матеріал, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про те, як працюють українські захисники неба з переносними зенітно-ракетними комплексами.
"Ігла", "Перун", "Стінгер", "Містраль", "Страрстрік", "Стріла". Арсенал переносних зенітно-ракетних комплексів, якими озброєні захисники неба 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" - дуже потужний.
Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:
За час повномасштабного вторгнення цей дивізіон знищив 8 ворожих літаків, серед яких Су-34 та Су-35, 6 гелікоптерів та 44 безпілотних літальних апаратів.
Після таких втрат ворожі літаки в небі над зоною ураження з'являються дуже рідко. Адже ПЗРК - це потужна та точна зброя, діляться бійці.
Позивний "Камінь", командир зенітно-ракетної батареї:
Деякі комплекси, які працюють на інфрачервоному, на тепло для цивільних пояснюю, а інші комплекси такі, як "Стінгер", вони працюють у двох режимах - і на тепло, і на фотоконтраст, і вони фіксують пляму. Авіація планує свої польоти таким же чином, щоб бути поза зоною досягнення наших засобів, але ви знаєте, там сидять також люди в кріслах пілотів, і вони також роблять помилки. І наша робота - дочекатись цієї помилки, і зробити постріл.
Польський "Перун" у руках Тараса - мов пензель у руках художника. Боєць малює свої картини - зазвичай вогняні та з димком - у небі, коли там з'являється ворожа ціль!
Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:
Особисто мені найкраще працювати з ПЗРК "Перун", також були пуски з "Ігли" і зі "Стінгера", але конкретно мені найбільше подобається "Перун". Він швидко летить та вражає ціль. Хороше озброєння.
Бійці згадують один із прикладів своєї успішної роботи - в День Конституції - зі старенької "Ігли" приземлили російський штурмовик Су-25.
Позивний "Камінь", командир зенітно-ракетної батареї Збройних сил України:
Повертались своїм звичним курсом, а один із їхніх літаків зробив поворот не туди, і все він пролетів десь в кілометрі над нашими позиціями. Солдат почув від іншого поста, що летить літак.
На озброєні цього підрозділу - не лише переносні зенітно-ракетні комплекси. Ось така установка радянського зразка допомагає бійцям полювати на російські "Ланцети" та "Орлани".
Антон, військовослужбовець Збройних сил України:
"Ланцети" - це такі БПЛА, які несуть на собі від 6 до 9 кг тротилу, прямують по координатах або їх коригує другий безпілотник типу "Зала" або типу "Орлан", і вони вважаються, як дрони-камікадзе, а чого їх легко збивати, бо вони летять дуже шумно, дуже низько, і їх дуже гарно видно.
Бійці кажуть: оберігають небо над Україною в режимі 24/7. Аби не пропустити жодну ворожу ракету, літак чи дрон.
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