Бійці згадують один із прикладів своєї успішної роботи - в День Конституції - зі старенької "Ігли" приземлили російський штурмовик Су-25.

"Ланцети" "Шахеди", "Калібри". російське військо застосовує проти української армії та мирного населення величезну кількість дронів, ракет та інших видів потужного озброєння. Але більшість ворожих цілей не є сюрпризом для підрозділів ППО.

Наш наступний матеріал, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про те, як працюють українські захисники неба з переносними зенітно-ракетними комплексами.

"Ігла", "Перун", "Стінгер", "Містраль", "Страрстрік", "Стріла". Арсенал переносних зенітно-ракетних комплексів, якими озброєні захисники неба 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" - дуже потужний.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

За час повномасштабного вторгнення цей дивізіон знищив 8 ворожих літаків, серед яких Су-34 та Су-35, 6 гелікоптерів та 44 безпілотних літальних апаратів.

Після таких втрат ворожі літаки в небі над зоною ураження з'являються дуже рідко. Адже ПЗРК - це потужна та точна зброя, діляться бійці.

Позивний "Камінь", командир зенітно-ракетної батареї:

Деякі комплекси, які працюють на інфрачервоному, на тепло для цивільних пояснюю, а інші комплекси такі, як "Стінгер", вони працюють у двох режимах - і на тепло, і на фотоконтраст, і вони фіксують пляму. Авіація планує свої польоти таким же чином, щоб бути поза зоною досягнення наших засобів, але ви знаєте, там сидять також люди в кріслах пілотів, і вони також роблять помилки. І наша робота - дочекатись цієї помилки, і зробити постріл.

Польський "Перун" у руках Тараса - мов пензель у руках художника. Боєць малює свої картини - зазвичай вогняні та з димком - у небі, коли там з'являється ворожа ціль!

Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:

Особисто мені найкраще працювати з ПЗРК "Перун", також були пуски з "Ігли" і зі "Стінгера", але конкретно мені найбільше подобається "Перун". Він швидко летить та вражає ціль. Хороше озброєння.

Бійці згадують один із прикладів своєї успішної роботи - в День Конституції - зі старенької "Ігли" приземлили російський штурмовик Су-25.

Позивний "Камінь", командир зенітно-ракетної батареї Збройних сил України:

Повертались своїм звичним курсом, а один із їхніх літаків зробив поворот не туди, і все він пролетів десь в кілометрі над нашими позиціями. Солдат почув від іншого поста, що летить літак.

На озброєні цього підрозділу - не лише переносні зенітно-ракетні комплекси. Ось така установка радянського зразка допомагає бійцям полювати на російські "Ланцети" та "Орлани".

Антон, військовослужбовець Збройних сил України:

"Ланцети" - це такі БПЛА, які несуть на собі від 6 до 9 кг тротилу, прямують по координатах або їх коригує другий безпілотник типу "Зала" або типу "Орлан", і вони вважаються, як дрони-камікадзе, а чого їх легко збивати, бо вони летять дуже шумно, дуже низько, і їх дуже гарно видно.

Бійці кажуть: оберігають небо над Україною в режимі 24/7. Аби не пропустити жодну ворожу ракету, літак чи дрон.