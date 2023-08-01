Президент України Володимир Зеленський зранку заслухав доповіді щодо нічної атаки "шахедів" на Харків та останніх ударів по Кривому Розі та Херсону. Також із Залужним та іншими генералами обговорив ситуації на фронті. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Ранок почався з важливих доповідей. Міністра Клименка - щодо ситуації та атак по прикордонних областях і нічного удару дронами по Харкову. Ворог атакував Харків п’ятьма "Шахедами". Всі служби на місцях влучання, працюють. Доповідь генерала Малюка - завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсона. Заслухав Головкома Залужного щодо ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО - командувач Олещук. Була й закрита доповідь начальника ГУР Буданова.