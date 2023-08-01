Сили оборони просуваються по флангах, у важких штурмах відбиваючи окопи та посадки.

Фортеця Бахмут. Місто, що стало символом спротиву Сил оборони України. Колись затишне місто, центр соляної промисловості України з населенням в 70 тисяч мешканців став епіцентром бойових дій на Сході. Нині місто повністю зруйноване. Більша частина окупована, західні околиці - в сірій зоні.

Саме сьогодні - річниця героїчної оборони міста. Першого серпня росіяни почали наступати на Бахмут. Постійні м'ясні штурми, що перетворилися в один потік живої сили рф. Хроніки боїв за місто в сюжеті нашого воєнкора - Руслана Смещука.

Рік тому почалася найбільша, та найкривавіша битва сторіччя. Яка триває і досі. Бахмутський захист.

Серпень двадцять другого. З важкими боями захопивши Луганщину, а до того Світлодарський плацдарм - росіяни атакують Бахмут. Вже не ракетами та снарядами - як було довгі місяці до того. А прямо. Піхотою з напрямку Попасної. Це перші спроби - так званих м'ясних штурмів, які роблять найманці та зеки так званої ПВК "Вагнер".

Бувають атакують по дурному - маленькими групами по 20-30 осіб, в тупу біжать на наші підрозділи. І відповідно розстрілюються.

На одному фланзі Бахмут прикриває Соледар, на іншому - низка сіл. Перетворені на вузли оборони та логістики, вони стримують наступаючих росіян. Де їх раз за разом накривають артилерією.

Так проходить серпень - починається вересень. Ситуація поступово гіршає. Щоденні обстріли Бахмутського плацдарму.

Щоденні загиблі - часто з-поміж місцевих жителів. Декілька десятків тисяч цивільних - все ще залишаються жити у Соледарі, Бахмуті та інших населених пунктах плацдарму. Живуть здебільшого у підвалах.

За жовтень та листопад росіяни збільшують тиск. Ніби не звертаючі уваги на втрати - атакують і на околицях Бахмута, і по флангах плацдарму. Сили оборони знищують ворожу піхоту і техніку.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ:

Все по стандартах совєтських. Артпідготовка, потім РЕБ підготовка. Потім піхота пре, потім вмирають, знову зализують рани - і по новій.

Під виснажуючими штурмами ворога - Сили оборони відступають, розмінюючи кілометри Бахмутського плацдарму на тисячі знищених російських піхотинців.

В самому Бахмуті майже не лишається не постраждалих будинків. І тут продовжують жити люди.

Руслан Смєщук, репортер:

Ситуація напружена, постійно треба слухати повітря. Все навколо розбомблене. Постійні прильоти, треба бути обережним.

Наступає зима. Бахмут тримається.

Ігор Левенок, кореспондент:

Це все наслідки ворожих прильотів - вони тут скрізь. Фактично в місті Бахмут нема жодного безпечного місця.

Військовослужбовець:

Бахмут, 13 грудня. День сухопутних військ... Лізуть з усіх сторін, тримаємо оборону, як можемо.

росіяни підходять впритул до міста, ЗСУ проводять маневрову оборону. Місто відвідує Президент, де особисто на позиціях зустрічається із бійцями.

Перш за все хотів би подякувати тим, кого зараз немає...

А в холодних, без електрики, водогону та газу будинках - продовжують жити деякі місцеві.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Отак - звуки вибухів, і повна темрява. Так Бахмут готується зустріти Новий рік, а насправді до свята всього кілька годин.

Але Новий рік приносить лише погіршення. На початок двадцять третього понад шістдесят відсотків Бахмута - не фігурально, а цілком буквально - знищене росіянами. М'ясні штурми тривають. Ворожа піхота хвиля за хвилею спочатку виснажує боєзапас оборонців, а потім починають підбиратися все ближче. Аж доки черговий окоп, чи чергова позиція не переходить в руки росіян. Вони втрачають людей, але, здається, згодні розмінювати сотні й тисячі своїх - за українські позиції. І українські життя.

В середині січня - росіянам вдається прорвати оборону під Соледаром, і захопити місто. У лютому ворогу вдається перерізати майже всі шляхи забезпечення Бахмутського гарнізону. Ситуація для оборонців - ще сильніше загострюється.

Застосувавши резерви та контратакував Сили оборони стабілізують ситуацію. Починається весна цього року. На Бахмутському плацдарму - важка та кривава.

Затятий спротив відволікає значні наступальні ресурси росіян. Але вони продовжують тиснути.

У квітні росіяни добивають західні квартали Бахмуту, і беруть під контроль більшість того, що колись було процвітаючим містом. Фронт тут постійно гримає вибухами. Але коли у ворога стається ротація - і з уламків Бахмута виводять смертників "Вагнера" - там починається локальний контрнаступ.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Навіть по одиночних цілях, по одній людині росіяни відкривають вогонь з танків, мінометів - це стандартна практика, тому ніхто на вулицю зайвий раз не виходить.

Сили оборони просуваються по флангах, у важких штурмах відбиваючи окопи та посадки. Знищують ворожу техніку і піхоту, і беручи в полон тих росіян, кому щастить здатися.

Битва за Бахмут, на жаль, забрала життя та здоров'я багатьох захисників України. Це ціна відтягування значних сил росіян, ціна знищення десятків тисяч ворожих військових.