"Не завжди вдається знищувати, особливо вночі": Ігнат прокоментував атаку "шахедів" на Харків (відео) [ Редагувати ]
У ніч на 1 серпня окупанти запустили по Харкову п’ять дронів-камікадзе "шахед". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
П'ять "шахедів" застосував ворог. І знову ж таки є питання - начебто вчора збили, позавчора не збили. Така ситуація, як з балістичним озброєнням та артилерією.
Чим ближче до місця влучання від місця пуску, тим більше у ворога шансів зробити свої злочинні дії. Курська область дуже близько до Харківщини, фактично це прифронтовий регіон. Не завжди вдається знищувати, особливо вночі. Ворог несподівано завдає ударів. Тому інколи результати не зовсім втішні щодо збиття тієї чи іншої повітряної цілі.
Загальний відсоток збиття залишається близько 75% що стосується безпілотних літальних апаратів. Зрозуміло, що ворог буде нарощувати виробництво БпЛА. Він має поставки з Ірану і може їх робити на своїй території.
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З близько 10 Шахедів збили половину: Ігнат пояснив, чому стало складно збивати дрони
Близько опівночі ворог завдав по Харкову удару дронами-камікадзе "шахед". Один з них влучив у триповерхову будівлю гуртожиток училища в Салтівському районі. Зруйновано 2 поверхи, на щастя, обійшлося без постраждалих. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів мер Харкова Ігор Терехов
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