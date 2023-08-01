ЗСУ щодня відточують вогневу підготовку, тактичні та медичні навички [ Редагувати ]
Військова підготовка та вдосконалення навичок. Без цього навіть найдосвідченіший воїн із часом перестає бути професіоналом. Тому між виконанням бойових завдань наші захисники продовжують тренуватися.
Відточують усе - від стрілецьких навичок і до практики порятунку поранених. Один із вишколів - бачили наші колеги з Військового телебачення.
На війні треба бути готовими до будь-якого сценарію - наголошують бійці тридцятої окремої механізованої бригади. Ледь не щодня вони відточують вогневу підготовку, відпрацьовують тактичні та медичні навички.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Ось, наприклад, ОЗМ-72, міна кругового ураження, вона встановлюється як і на розтяжку, так і керованим варіантом може бути. Знищувати не можна ні в якому разі. Під них можуть встановлюватися різні типи ловушок. Підняв, поснув, нахилив - воно зірвалося.
Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:
На цьому навчальному місці військові відточують знання тактичної медицини. Як поводитися в екстрених ситуаціях, вони знають і вміють, але стверджують, що повторювати такі навички важливо, адже в майбутньому - це може врятувати життя побратима.
А тут бійці стріляють по мішенях з автоматів.
Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:
Навчальне місце стрільб у військових - найулюбленіше, адже важливо влучати в цілі. Але є одна мішень, стріляти в яку максимально приємно.
Військовий з позивним "Васабі" каже: це не тренування для галочки. Усі побратими викладаються по максимуму!
Позивний "Васабі", військовослужбовець Збройних сил України:
Хлопці, які тут, вони не байдужі до своєї землі й до територіальної цілісності. Найголовніше, щоб наші діти не воювали, і щоб не повторилася ця система з нашими дітьми. Щоб наші діти жили в мирі й мали працю, і благополуччя.
по темі
Фортеця Бахмут. Місто, що стало символом спротиву Сил оборони України. Першого серпня росіяни почали наступати на Бахмут. Постійні м'ясні штурми, що перетворилися в один потік живої сили рф.
російські війська не полишають спроб захопити Мар'їнку. Як воїну за один день вдалося самотужки знищити 7 одиниць ворожої техніки? Розповідь із перших вуст - зафільмували наші колеги з Військового телебачення.
Наш наступний матеріал, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про те, як працюють українські захисники неба з переносними зенітно-ракетними комплексами.
У чотирнадцятому - під час окупації Криму - вони не дали ворогові захопити кораблі та катери. А коли почалася велика війна - мужньо боронили Маріуполь та "Азовсталь". Це про 23 загін Морської охорони Держприкордонслужби. Наші кореспонденти підготували матеріал про бойовий шлях цього героїчного загону.
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог перекинув ще 20 тисяч вояків. Ворог зосередив на сході Харківщини потужне збройне угруповання і намагається "вичавити" українські сили за річку Оскол
Це дуже непроста робота. Воїни третьої штурмової бригади показали атаку однієї з позицій ворога. Штурм закінчився вдало. Підсумок - квадратний кілометр звільненої території, восьмеро полонених і незліченна кількість знищених ворогів.