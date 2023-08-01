На війні треба бути готовими до будь-якого сценарію - наголошують бійці тридцятої окремої механізованої бригади.

Військова підготовка та вдосконалення навичок. Без цього навіть найдосвідченіший воїн із часом перестає бути професіоналом. Тому між виконанням бойових завдань наші захисники продовжують тренуватися.

Відточують усе - від стрілецьких навичок і до практики порятунку поранених. Один із вишколів - бачили наші колеги з Військового телебачення.

На війні треба бути готовими до будь-якого сценарію - наголошують бійці тридцятої окремої механізованої бригади. Ледь не щодня вони відточують вогневу підготовку, відпрацьовують тактичні та медичні навички.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Ось, наприклад, ОЗМ-72, міна кругового ураження, вона встановлюється як і на розтяжку, так і керованим варіантом може бути. Знищувати не можна ні в якому разі. Під них можуть встановлюватися різні типи ловушок. Підняв, поснув, нахилив - воно зірвалося.

Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:

На цьому навчальному місці військові відточують знання тактичної медицини. Як поводитися в екстрених ситуаціях, вони знають і вміють, але стверджують, що повторювати такі навички важливо, адже в майбутньому - це може врятувати життя побратима.

А тут бійці стріляють по мішенях з автоматів.

Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:

Навчальне місце стрільб у військових - найулюбленіше, адже важливо влучати в цілі. Але є одна мішень, стріляти в яку максимально приємно.

Військовий з позивним "Васабі" каже: це не тренування для галочки. Усі побратими викладаються по максимуму!

Позивний "Васабі", військовослужбовець Збройних сил України: