Було три влучання: Терехов розповів про нічну атаку на Харків (відео) [ Редагувати ]
Близько опівночі ворог завдав по Харкову удару дронами-камікадзе "шахед". Один з них влучив у триповерхову будівлю гуртожиток училища в Салтівському районі. Зруйновано 2 поверхи, на щастя, обійшлося без постраждалих. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів мер Харкова Ігор Терехов.
Дійсно, було три влучання. Одне влучення було в гуртожиток, який зараз ми будемо розбирати разом з працівниками ДСНС. Усі наші комунальні підприємства працювали усію ніч, щоб розібрати завали.
Крім цього було влучання в центральну частину міста. Є, підтверджую один постраждалий, він зараз знаходиться у лікарні.
Крім цього недалеко звідси також було влучання в проїжджу частину дороги. Тому там зараз теж працюють наші комунальні служби.
Близько десяти дронів-шахедів буди запущені по місту Харкову, але завдяки роботі наших військових долетіло до Харкова три.
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Втім, люди й надалі роблять чималі запаси в бутлях, каструлях та відрах. Все через масовані обстріли росіян. Ворог гатить по Нікопольському району ледь не щодня. Як живе громада і чи варто чекати проблем із водою?
У Харкові сталося щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків
Напередодні, вдень і вночі, сили ППО знищували ракети й "Шахеди". Проте, уламки ворожих снарядів наробили чимало біди в області: пошкоджено будинки та автомобілі у Хмельницькій та Старокостянтинівській громадах. Докладніше - в наступному матеріалі.
З близько 10 Шахедів збили половину: Ігнат пояснив, чому стало складно збивати дрони
росіяни руйнують житлові будинки, а віднедавна - намагаються зашкодити ще й відновленню централізованого водопостачання. Та після кожного прильоту місцеві намагаються відновити житло, а чиновники все ж обіцяють забезпечити громаду водою.
Селище Благодатне на Миколаївщині нині привид собі колишнього. Гатили росіяни з усіх калібрів. Аби врятуватися, люди пройшли 12 кілометрів пішки з білими прапорами. Вже після звільнення Миколаївщини люди повернулися у власні оселі, аби відбудувати рідне село.