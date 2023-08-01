Близько опівночі ворог завдав по Харкову удару дронами-камікадзе "шахед". Один з них влучив у триповерхову будівлю гуртожиток училища в Салтівському районі. Зруйновано 2 поверхи, на щастя, обійшлося без постраждалих. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Дійсно, було три влучання. Одне влучення було в гуртожиток, який зараз ми будемо розбирати разом з працівниками ДСНС. Усі наші комунальні підприємства працювали усію ніч, щоб розібрати завали.

Крім цього було влучання в центральну частину міста. Є, підтверджую один постраждалий, він зараз знаходиться у лікарні.

Крім цього недалеко звідси також було влучання в проїжджу частину дороги. Тому там зараз теж працюють наші комунальні служби.

Близько десяти дронів-шахедів буди запущені по місту Харкову, але завдяки роботі наших військових долетіло до Харкова три.