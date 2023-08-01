За героїзм, виявлений під час захисту суверенітету України, Президент нагородив двадцять третій загін Морської охорони відзнакою "За мужність та відвагу".

У чотирнадцятому - під час окупації Криму - вони не дали ворогові захопити кораблі та катери. А коли почалася велика війна - мужньо боронили Маріуполь та "Азовсталь". Тепер у планах - повернутися з Перемогою до історичного місця дислокації, в місто Керч.

Це про 23 загін Морської охорони Держприкордонслужби. Раніше він називався Керченській, тепер - Маріупольський. Напередодні підрозділ відзначив День народження - двадцять дев'ять років.

До цієї дати наші кореспонденти підготували матеріал про бойовий шлях героїчного загону.

Кінець лютого дві тисячі чотирнадцятого. Крим - на порозі окупації. На півострові з'являються "зелені чоловічки", активізуються колаборанти - в тому числі й в Керчі, де базується двадцять третій загін Морської охорони Держприкордонслужби України. Підрозділ на той час очолює капітан першого рангу Юрій Лошак.

Юрій Лошак, екскомандир 23 загону Морської охорони ДПСУ (2008-2014):

По місту Керч почали пересуватися якісь незрозумілі вантажівки або без номерних знаків, або то були військові номери чорноморського флоту російської федерації. На поромі переправлялось дуже багато козаків, вони були всі ряжені, споряджені - з папахами своїми, шашками там. Нас це і дивувало, і водночас ми розуміли, що щось відбувається таке неординарне.

Морські прикордонники ухвалюють безпрецедентне для себе рішення: в ніч на перше березня виводять корабельно-катерний склад керченського загону в Азовське море. До Бердянська одинадцять кораблів та катерів пробиваються скрізь шторм та кригу. На борту - майже сотня військових.

Юрій Лошак, екскомандир 23 загону Морської охорони ДПСУ (2008-2014):

Оце було складно, тому що ніч, штормова погода, лід, наші катери - вони мали корпус алюмінієвий, товщина не дуже така - три-чотири міліметри, і вони взагалі не пристосовані для того, щоби використовувати їх в таких умовах.

А вже наступного дня у самій Керчі озброєнні люди прориваються на територію загону - і стає зрозуміло: ризиковий перехід по морю, по суті, врятував кораблі та катери від захоплення, а північну частину Азову - від російського панування.

Юрій Лошак, екскомандир 23 загону Морської охорони ДПСУ (2008-2014):

Якби ми не вийшли, то цей би морський відрізок від Маріуполя і до Криму по морю - він би був не захищений, не прикритий. Просто з моря могли б заходити, хто завгодно.

З того часу загін базувався у Маріуполі. Змінив назву на Маріупольський та прикривав з моря Донеччину, де вже точилися бої. Тридцять першого серпня чотирнадцятого року підрозділ зазнав перших втрат. З берега ворог підступно обстріляв керованими ракетами два катери, що перебували у морі. З дванадцяти прикордонників врятувати вдалося лише десятьох.

Юрій Лошак, екскомандир 23 загону Морської охорони ДПСУ (2008-2014):

П'ять чи шість ракет попало в катер, катер почав горіти. Був вибух, два чоловіки - командир катера Денис Петухов і сигнальник Богдан Тищенко - зникли безвісти. Ми їх так і не знайшли. Це був дуже трагічний день такий для нас, для нашого загону, і для кожного військовослужбовця.

І знову - лютий, і нові - випробування! Повномасштабне російське вторгнення двадцять третій загін Морської охорони зустрів на бойовому чергуванні у Маріуполі. Завданням було максимально стримати переважаючі сили противника.

Михайло Паславський, командир 23 загону Морської охорони ДПСУ:

І якраз першими ми зустріли ворога. Першими. І попри те, що ворог застосовував і корабельну артилерію, і авіацію, різні сили й засоби, загін продовжував виконувати завдання по обороні й охороні міста.

Вони стежили за акваторією та оперативно передавали координати ворожих цілей береговій артилерії ЗСУ. Крім того - блокували доступ до маріупольського порту - і це щохвилини ризикуючи бути виявленими та знищеними.

Володимир Вдовенко, військовослужбовець 23 загону Морської охорони ДПСУ:

Наші підрозділи перекрили входи до порту, затопили декілька суден забезпечення для того, щоб не допустити проходу ворожих російських кораблів в порт і висадки десанту. російський штурм швидкий - не вдався, і почалася довга облога і бої за Маріуполь.

Морські прикордонники - звичайні мотористи, матроси, радіометристи - взяли в руки зброю та разом з іншими підрозділами гарнізону - пішли захищати місто, яке ворог взяв у оточення. Учасники оборони згадують жорстокість, з якою росіяни знищували Маріуполь.

Володимир Вдовенко, військовослужбовець 23 загону Морської охорони ДПСУ:

З другого числа бої пішли дуже інтенсивні, і артилерія ворога не відпочивала взагалі. Причому російські війська били по цивільних об'єктах, по лікарнях, по школах, садках - там де, могли скупчуватись люди. Вони просто бачили велику кількість людей - і наносили туди удар.

Але треба було вистояти! Під час вуличних боїв ворожі танки впритул обстрілювали квартали, але не моли вибити українських захисників. У відчаї росіяни почали просто підпалювати будинки.

Василь Мажаров, військовослужбовець 23 загону Морської охорони ДПСУ:

Вони дійшли такого висновку, що краще за все, щоб нас викурити - це підпалити, тому що нам доведеться покинути позицію. Але я вам скажу так: ми до останнього там трималися. Тримаємось, тримаємось, переміщаємось з одного поверху на інший, потім, коли вогонь переміщується на іншій під'їзд, ми повертаємось назад в той згорілий під'їзд, і вони думають, що ж таке: ми ніби спалили все, а вони все одно там сидять - і вони уже не знали, що робити.

Втім, зростала й кількість поранених серед захисників. Єдиний шпиталь, де їм могли надати допомогу, працював на комбінаті "Азовсталь". Але дістатися туди можна було тільки по воді. Тож морські прикордонники організували евакуацію поранених на катерах. Пересувалися вночі, в максимальній тиші, щоб не видати себе.

Володимир Вдовенко, військовослужбовець 23 загону Морської охорони ДПСУ:

Не використовували ані ліхтарі, ані засоби навігації, жодного світла не повинно було бути на човні, і тому наші хлопці виконували ці завдання майже наосліп. Але змогли, доказали, що вони моряки, які на своїй землі, на своїй воді - і Бог нам допомагає!

Згодом маріупольський гарнізон укрився на "Азовсталі", оборонявся до останнього, але у травні - за рішенням командування був евакуйований. Бійці потрапили у полон, зокрема й морські прикордонники. Василь Мажаров у полоні був десять місяців. Розповідає, як гідно трималися сталеві люди.

Василь Мажаров, військовослужбовець 23 загону Морської охорони ДПСУ:

Є навіть такі хлопці - я іноді на них дивлюсь і думаю: оце в них вистачає духу. Їх навіть питають: зараз з полону коли вийдеш, коли тебе обміняють, то далі підеш воювати? Він прямо так і каже росіянам: так, я піду далі воювати. Тобто є навіть от такі хлопці.

Під час оборони Маріуполя загін втратив побратимів, та десятки бійців і досі - вже понад рік - у російському полоні. Тож одне з головних завдань зараз - повернути бранців додому - розповідає військовослужбовиця Наталія Чертова. Її чоловіка лише нещодавно вдалося повернути з полону.

Наталія Чертова, військовослужбовиця 23 загону Морської охорони ДСПУ:

Це була вічність: ти дивишся кожний час новини, ти цей телефон просто мучиш, щоб хоча б якісь новини: чи живі, здорові, де вони, що вони. І я не знаю: це ти не живеш, ти просто існуєш, тому що можу сказати: важко, дуже важко тим жінкам, матерям, дружинам, родичам, які чекають і не знають, де їхні рідні.

За героїзм, виявлений під час захисту суверенітету України, Президент нагородив двадцять третій загін Морської охорони відзнакою "За мужність та відвагу". Наразі підрозділ перебуває на Одещині: після маріупольських подій він був передислокований.

Михайло Паславський, командир 23 загону Морської охорони ДПСУ:

На даному етапі загін практично відновив свою боєздатність і готовий виконувати завдання за призначенням.

Тридцять першого липня загін відзначає день свого заснування - двадцять дев'ять років тому він був утворений у місті Керч. У стратегічних же планах морських прикордонників - 30-річчя підрозділу (у наступному році) зустріти вже саме там, у своєму історичному пункті базування.

Василь Мажаров, військовослужбовець 23 загону Морської охорони ДПСУ: