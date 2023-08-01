Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування чиновників. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, депутатам довелося шукати баланс між не допущенням спотворення інституту декларування, як інструменту забезпечення доброчесності, так і врахуванням безпекових аспектів, пов'язані з російською агресією.

Причини затягування (ухвалення законопроекту - ред.) досить прості - шукали тривалий час компроміс між безпековими міркуваннями та питаннями антикорупції. Тому що всі розуміють, що в умовах, коли наш бюджет фінансується в половину від наших витрат нашими іноземними партнерами, наші іноземні партнери хочуть бачити механізми, які відображають прозорість уряду.

Так само є запит від громадськості про те, що вони хочуть бачити, щоб ті політики чи чиновники, яких вони обирали, чи які були призначені та отримують заробітну плату за бюджетний кошт, теж були прозорими, особливо на фоні останніх корупційних скандалів.

Тобто, безумовно запит суспільства і партнерів був, і він має бути реалізований. З іншого боку, безумовно, росіяни, наші вороги, раділи б, якби до них потрапила база з усіма деталями поведінки, чи де живуть і де знаходяться топ-чиновники України. Зокрема ті, що пов'язані зі сферою оборони та безпеки.

Відповідно, щоб знайти такий баланс і була розроблена концепція, яка лягла в основу законопроекту, який був проголосований у першому читанні Верховною Радою.

Дійсно, ми плануємо вже цієї осені відновити декларування, щоб чиновники подали декларації за 2021 і 2022 рік. І за кілка місяців подали за 2023 рік. Це буде трішки складнувато, але компрос був знайдений.

Зокрема законопроектом виключаються з режиму декларування. Тобто на період воєнного стану, військові, ті, що знаходяться на фронті та безпосередньо залучені до воєнних дій, військові командування, не будуть подавати декларації. Вони будуть подавати декларації по закінченню воєнного стану. Це не стосується тих, хто знаходиться в тилу, не залучені до воєнних дій. Вони цілком можуть такі декларації подати.

Крім того, через погрози мережі російських шпигунів будуть обмежені публікації окремих даних, які стосуються персонального життя членів сім'ї чиновників. Але зрештою це невеликий відхід від довоєнної моделі.

Тобто наше завдання розкрити якомога більше інформації, але при тому, щоб не допомогти ворогу впливати на наших військових.