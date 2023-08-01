75 відсотків шкіл захищені укриттями. Із садочками - ситуація складніше - трохи більш ніж половина. Це - дані Міністерства освіти та науки. За словами заступника очільника відомства Андрія Вітренка, до початку навчального року кількість навчальних закладів з укриттями збільшилася. Для цього і гроші відділили - півтора мільярда гривень.

Наша наступна історія з Миколаєва. Чи готові там навчальні заклади до початку навчального року? Скільки буде відкритих шкіл та за яких умов? Наталя Сінченко все побачилась.

11-річна Аліна мріє знову сісти за парту. Дівчинка і не думала, що доведеться засумувати за школою.

Аліна Василенко, учениця Миколаївської гімназії:

Я бачила своїх однолітків тільки по камері цих три роки. Я хочу повернутися, щоб з ними поспілкуватись вживу. Мені цього не вистачає.

Онлайн-навчання стало випробуванням, а надто - коли ковідні часи змінилися війною.

Аліна Василенко, учениця Миколаївської гімназії:

Інтернет пропадав, світло вимикали на години дві-три. І не могли навчатися добре. Уроки пропускали.

А молодша сестра Аліни - Аня - навіть не знає шкільної атмосфери, бо жодного разу одного разу не була у гімназії.

Враховуючи те, як затято рашисти гатили по Миколаєві, про те, щоб ходити до школи й мови не було, каже мама дівчаток Ольга. Проте якість онлайн-навчання не та, вважає жінка.

Ольга Василенко, мати школярок:

Це, звичайно, не навчання. Тому що в перший клас пішла дистанційно. Старша закінчила школу в цьому році, 9 клас - дистанційно. І вони навчатися не дуже хочуть.

Цього вересня планують відчинити двері від 10 до 13 шкіл Миколаєва. Реально, а не віртуально. І ще 15 освітніх закладів - до кінця навчального року. У всіх інших навчальних закладах перехід з дистанційної форми навчання на очне здійснюватиметься поступово, залежно від стану здавання найпростіших укриттів.

Пані Зінаїда керує однією з Миколаївських гімназій. Запевняє: навчальний заклад готовий зустріти учнів!

Зінаїда Моторна, директорка Миколаївської гімназії:

Вчителі ще до початку своєї відпустки підготовили усе, але, на жаль, через безпекову ситуацію ми переймаємося, щоб нам дозволили розпочати те, що ми так довго чекаємо.

Директорка веде нас до підвалу. Тут облаштовують укриття - це одна з умов, щоб школі дозволили працювати очно.

Зінаїда Моторна, директорка Миколаївської гімназії:

Зараз ми спостерігаємо, що ремонтні роботи тривають. І освітлення повинно бути, облаштування стін і санітарних вузлів. Відповідна вентиляція. Ми віримо, що підрядна організація зможе виконати ці всі роботи для того, щоб першого вересня все ж відбулось офлайн-навчання.

У бомбосховищі буде два виходи, а також кімната для психологічної підтримки дітей. Загалом в укритті можна буде розмістити до 500 учнів

Зінаїда Моторна, директорка Миколаївської гімназії:

Готуємо цікавинки, щоб дітей захопити і переключити, щоб не думати, про те, що відбувається за межами закладу. Все залежить від того, скільки буде тривати тривога.

Проте чимало шкіл у Миколаєві не зможуть працювати очно. І не тільки через відсутність сховищ.

Наталя Сінченко, кореспондентка:

Першого вересня ця школа не зможе відкрити двері для своїх учнів, адже під час активних обстрілів Миколаєва майже півсотні шкіл було пошкоджено. Утім, в управлінні освіти для навчання таких дітей вже знайшли рішення.

Діти навчатимуться в інших школах за змішаною формою.

Зінаїда Моторна, директорка Миколаївської гімназії:

Як я бачу цю модель: ми навчаємось до обіду, когось запрошуємо у другу зміну, можливо, буде і змішане навчання, коли певну кількість тижня ми навчаємось, надаємо можливість іншій школі навчатися, а ми в цей час дистанційно.

А учнів, які за кордоном, і далі навчатимуть дистанційно.