"Вбивці бункерів". Німецькі депутати закликають уряд передати Україні далекобійні крилаті ракети "Таурус". Що це за зброя? І чи є шанс, що українська армія її отримає? Тетяна Логунова розкаже.

"Тауруси" - для України. Німецькі депутати просять уряд негайно передати Україні далекобійні ракети. Мова про крилаті ракети "Таурус", які припадають пилом на складах Бундесверу. Усього у Німеччині їх понад 600 одиниць. Частина - не готова до застосування на фронті. Втім, їх можна швидко модернізувати та підготувати для відправки в Україну. Зробити це може німецька компанія-виробник. Утім, спершу потрібне політичне рішення.

Змусити уряд його ухвалити намагаються як опозиціонери, так і депутати від правлячої коаліції. Тиснуть через ЗМІ. Вільний демократ Маркус Фабер, наприклад, використав для цього телевізійне інтерв'ю.

Маркус Фабер, депутат Бундестагу від "Вільної Демократичної партії Німеччини":

За допомогою "Таурусів" можна розривати логістичні ланцюжки, по яких війська агресора отримують боєприпаси. У Бундесверу є крилаті ракети, тобто ми можемо допомогти. Варто пам'ятати, що Україні ще буде потрібен час, щоб інтегрувати "Тауруси" у військово-повітряні сили. Тож зараз слід дати хоча б одну одиницю, щоб цей процес вже почався.

Вільного демократа підтримує його колега - християнський демократ Родеріх Кізеветтер. Він зробив ставку на газетні інтерв'ю та заклики в соцмережах.

Taurus - це не лише ефективна зброя. Йдеться про політичну волю. Ви хочете, щоб Україна змогла відновити свої кордони 1991 року, включно з Кримом? Хочете, щоб росія навчилася програвати? Це має бути нашою метою - тому Taurus просто зараз!

"Тауруси" - на фронті й справді потрібні. Це німецький аналог британських Storm Shadow, які Україна отримала від офіційного Лондона. Ці ракети називають ракети "вбивцями бункерів", адже вони розроблені для високоточних ударів по найбільш захищених об'єктах та укріпленнях ворога. "Тауруси" оснащені турбореактивним двигуном та системою інфрачервоного самонаведення. А ще - можуть ховатися від систем ППО, бо здатні літати на висоті 30 метрів та використовувати особливості ландшафту для маскування. Радіус дії такого боєприпасу - до 500 кілометрів.

Уряд на заклики депутатів поки відповідає відмовою. В міністерстві оборони Німеччини заявили: офіційний Берлін поки не планує передавати Києву далекобійні ракети. Утім, ця позиція може змінитися. Коли йдеться про озброєння для України, німці орієнтуються на Сполучені Штати. Тож якщо Вашингтон ухвалить рішення про передачу українському війську ракет "Атакамс", німці з високою імовірністю зроблять те саме.