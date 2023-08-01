З 1 липня акциз на бензин зріс більш ніж удвічі - зі 100 євро на тисячу літрів до майже 214 євро, на дизпаливо - зі 100 до 139 євро, а на скраплений газ залишився на довоєнному рівні - 52 євро. ПДВ на пальне знову становить 20%. Зростання податків призвело до подорожчання бензину та дизеля, однак ціни на пальне зараз нижчі, ніж рік тому. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Перш за все (на ціни - ред.) впливає повернення податків на довоєнний рівень. Це автоматично має додати до 10 грн на бензин. А ціна на нафту - прогнозувати її ми не можемо. Так, зараз зростає, зранку було 85 доларів за барель Бренту, місяць тому було 75. Але ми не знаємо, як ціна буде рухатись в найближчий місяць, тиждень...

Насправді в перші півроку цього року ціни на бензин падали. Але така історія з цінами, що коли вони падають, цього ніхто не помічає.... Насправді ціна на бензин зараз нижча, ніж була рік тому, коли ціна на нафту була 120 доларів. Тим літом ціна на бензин була дорожча. Це психологічна історія - люди помічають, тільки коли ціни зростають.

Ми зараз повністю імпортуємо пальне. Імпортна ціна залежить від ціни на нафту, а вона буде коливатися... Де податки вищі, там бензин дорожчий. Є база в будь-якій ціні - це ціна на нафту, вона скрізь однакова. А далі все впирається в оподаткування.

У Штатах бензин дешевий. Це стимул для американців, бо вони нація автомобілістів. В Європі кажуть - ми хочемо, щоб ви їздили громадським транспортом. І тому роблять високі податки. Це дестимулює людей користуватися власними авто і вони пересаджуються на громадський транспорт.