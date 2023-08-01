Інфляція в Україні зараз становить 15%, а на кінець року має уповільнитися до 10,5%. Такий прогноз щодо зростання цін зробив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Чи буде у нас зростання цін цього року? Так, буде. Це в принципі досить природній процес. Проте що у нас відбувається з інфляцією: інфляція у нас різко скорочується насправді. Торік у нас була досить висока інфляція - 26%. Хоча знову ж таки, для країни, яка перебуває в стані війни, це супер показник. Плюс-мінус така інфляція була в Угорщині і країнах Балтії, Польщі. Минулого року в принципі в світі була рекордна за 40 років інфляція.

Цього року ми спостерігаємо постійне динамічне скорочення інфляції. Тобто ціни зростають, але чимдалі меншими темпами. І зараз це вже нижче 15%, а на кінець року інфляція прогнозується на рівні 10,5%. Це насправді дуже помірний показник для країни, яка перебуває в стані війни.

Порівняємо з нашою улюбленою Угорщиною - там зараз інфляція 20%. Тому якоїсь такої драми цінової в Україні не відбувається насправді зараз.... Ціни ніколи не зменшуються - це неприродно. Однак темпи зростання цін будуть сповільнюватися.