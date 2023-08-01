В Україні масштабна тривога: що відомо [ Редагувати ]
У вівторок, 1 серпня, в більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Її пов'язують зі зльотом російського МіГ-31К.
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Так, повідомляється про зліт МіГ-31К ВПС рф.
МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
МіГ-31К можуть супроводжувати Винищувачі Су-30СМ.
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