Виплати військовим: які документи необхідні для отримання 100 тисяч гривень [ Редагувати ]
У вівторок, 1 серпня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" юрист ГО "Юридична сотня" Алла Бєлошенко розповіла про те, які документи необхідні бійцям, що отримала поранення, потрапили у полон для отримання виплат у випадку травмування, лікування.
Стосовно поранення норма закону прямо передбачає, що військовослужбовці, які у зв'язку з пораненням - контузія, травма, каліцтво, повʼязане з захистом Батьківщини - це дуже важлива умова, прибувають на стаціонарному лікуванні, і включають час переміщення з одного закладу охорони здоровʼя до іншого. Або якщо вони у звʼязку з отриманням тяжкого поранення перебувають на лікуванні, тобто у відпусті. Вони можуть отримувати 100 тисяч гривень. Ті, хто захоплений у полон також будуть отримувати 100 тисяч гривень, але за умови, що це не є добровільною здачею у полон.
Які документи треба для додаткової винагороди:
Якщо ми кажемо за поранення - обовʼязково повинна бути довідка про обставини травми. Це найважливіша умова.
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