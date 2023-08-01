У вівторок, 1 серпня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" юрист ГО "Юридична сотня" Алла Бєлошенко розповіла про те, які документи необхідні бійцям, що отримала поранення, потрапили у полон для отримання виплат у випадку травмування, лікування.

Стосовно поранення норма закону прямо передбачає, що військовослужбовці, які у зв'язку з пораненням - контузія, травма, каліцтво, повʼязане з захистом Батьківщини - це дуже важлива умова, прибувають на стаціонарному лікуванні, і включають час переміщення з одного закладу охорони здоровʼя до іншого. Або якщо вони у звʼязку з отриманням тяжкого поранення перебувають на лікуванні, тобто у відпусті. Вони можуть отримувати 100 тисяч гривень. Ті, хто захоплений у полон також будуть отримувати 100 тисяч гривень, але за умови, що це не є добровільною здачею у полон.

Які документи треба для додаткової винагороди: