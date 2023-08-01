З 1 серпня діє новий порядок виплат внутрішньо переміщеним особам - Верещук (відео) [ Редагувати ]
З 1 серпня виплати для внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжилися (до січня 2024 року включно), однак претендувати на них можуть на всі. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила віцепрем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Ми прийняли постанову, за якою ті, хто не мають статусу ВПО, тобто ті, хто не є внутрішньо переміщеними особами по факту, або виїхали і проживають постійно закордоном або повернулися до своїх домівок, і не є внутрішньо переміщеними особами, такі виплати отримувати більше не будуть...
Є певні виключення. наприклад, на навчання поїхали люди, в супроводі хворої особи - члена родини, відрядження. У постанові все чітко прописано.
Гроші нараховують 15-го і 28 числа щомісяця. Розмір виплат:
- 3 000 грн - для осіб з інвалідністю та дітей,
- 2 000 грн - для інших громадян.
Наприклад, якщо сім'я з чотирьох осіб, де двоє працює і двоє дітей, це, рахуйте: чотири і шість - десять тисяч гривень щомісяця.
Водночас з 1 вересня виплати припинять деяким переміщеним особам. Це станеться, якщо за підсумками верифікації буде встановлено, що ВПО від моменту ухвалення постанови:
- придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), окрім автомобілів, придбаних волонтерами й переданих на потреби оборони країни;
- придбали на суму понад 100 000 грн земельну ділянку, квартиру, будівлю (окрім житла, наданого коштом державного або місцевого бюджету);
- мають на депозитному банківському рахунку понад 100 000 грн;
- придбали іноземну валюту (окрім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 000 грн;
- мають у власності житло, розташоване на територіях, де не відбуваються активні (імовірні) бойові дії або які не є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї.
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