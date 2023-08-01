З 1 серпня виплати для внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжилися (до січня 2024 року включно), однак претендувати на них можуть на всі. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила віцепрем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Ми прийняли постанову, за якою ті, хто не мають статусу ВПО, тобто ті, хто не є внутрішньо переміщеними особами по факту, або виїхали і проживають постійно закордоном або повернулися до своїх домівок, і не є внутрішньо переміщеними особами, такі виплати отримувати більше не будуть... Є певні виключення. наприклад, на навчання поїхали люди, в супроводі хворої особи - члена родини, відрядження. У постанові все чітко прописано.

Гроші нараховують 15-го і 28 числа щомісяця. Розмір виплат:

3 000 грн - для осіб з інвалідністю та дітей,

2 000 грн - для інших громадян.

Наприклад, якщо сім'я з чотирьох осіб, де двоє працює і двоє дітей, це, рахуйте: чотири і шість - десять тисяч гривень щомісяця.

Водночас з 1 вересня виплати припинять деяким переміщеним особам. Це станеться, якщо за підсумками верифікації буде встановлено, що ВПО від моменту ухвалення постанови: