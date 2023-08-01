За 3 години роботи мобільної бригади медики обстежили у Новій Басані більш як сотню людей.

Повноцінне медичне обстеження всього за кілька годин. Жителі багатьох сіл України раніше про таке могли хіба що мріяти. До віддалених населених пунктів час від часу приїздять мобільні бригади лікарів.

Наш наступний сюжет із деокупованого села Нова Басань на Чернігівщині, де невеличка місцева амбулаторія на один день перетворилася на сучасну діагностичну клініку. Євген Бригар знає деталі.

Від самого ранку біля амбулаторії села Нова Басань - збираються люди. За 40 хвилин - тут уже важко знайти місце, де припаркувати велосипед.

Люди розповідають: раніше, щоб пройти медичне обстеження, доводилося їхати за 25 кілометрів від села!

Автобус йде останній раз о пів на третю, все, а тоді чим назад їхати? - Можливо, навіть два дні. Бо треба брати направлення спочатку, а тоді з направленням їхати у Бобровицю.

Сьогодні - лікарі приймають просто в селі. Жодних направлень. Місце огляду - 3 вантажних причепи, переобладнаних під медкабінети та лабораторії.

Люди заповнюють анкети й розповідають медикам, що їх турбує.

Всіх людей я агітую на те, щоб вони проходили всіх лікарів. Тому що, на жаль, багато людей вже кілька років не були в лікарнях, і краще запобігати захворюванню, аніж дочекатися, і потім його лікувати.

Ось це - мобільна лабораторія. Кожному відвідувачу лікарі радять здати аналіз крові.

Юрій Богатир, лікар мобільної лабораторії:

Це мала мобільна лабораторія, у якій ми робимо скринінгові аналізи пацієнтів, не розгорнуті. Тільки, щоб можна було виявити якусь хворобу і вже направити пацієнта далі, кудись на дообстеження.

Одразу за стіною - кабінет офтальмолога. Літери на таблиці для перевірки зору - бачать не всі.

Ендокринолог - один із найзатребуваніших спеціалістів мобільної лікарні. Раніше селянам доводилося їхати до Києва або Чернігова, щоб отримати його консультацію. А тому вчасно обстеження майже ніхто не проходив.

Тетяна, ендокринолог:

У всіх є скарги, але ніхто не обстежується. Тому ми проводимо такий скринінг і виявляємо, що у кожного другого підвищення цукру. І далі дообстежуємо пацієнта. Також УЗД щитовидної залози робимо, і виділяємо багато патологій, які раніше ніхто не обстежував.

Щитоподібну залозу треба обстежувати щонайменше раз на рік - наголошують медики. Люди дослухаються...

Світлана Олійник, жителька Нової Басані:

Взагалі це чудово, якщо столичні лікарі приїжджають ось в такі села, які не мають достатньо дешевого і зручного сполучення зі столицею, або якимось центрами, де є більш сучасна медицина.

Проєкт мобільних лікарень існує вже 9 місяців. І постійно розвивається - наголошують організатори.

Олександр Бухтіяр, співзасновник проєкту "Мобільні Лікарі":

Починали ми з однієї автівки. Це у нас була і кабінет-лабораторія, і кабінет УЗД. Ми приймали на базі шкіл, амбулаторій. Зараз ми вже маємо 9 кабінетів загалом. А якщо брати проєкт загалом, то 11. І ми можемо виїжджати в деокуповані села та громади України.

Нині пацієнти мають можливість пройти обстеження, зокрема, у невролога, кардіолога, гінеколога. Результати всіх досліджень - оцінює сімейний лікар.

Альона Харкава, сімейний лікар:

Якщо потрібно буде більш кваліфікована допомога профільних спеціалістів, кардіохірурга, наприклад, тоді ми можемо спокійно перепрофілювати пацієнта і скоригувати його маршрутний лист, куди йому далі звертатися.

Закінчивши обстеження, селяни отримують медикаменти, прописані лікарями. Безкоштовно!

Селяни зізнаються - для них робота мобільних бригад медиків життєво необхідна.

Наталя, мешканка Нової Басані:

У нас би такого ми не пройшли в нашій поліклініці. По-перше, якби поїхав зранку, так на вечір би повернувся ні з чим, а тут за якихось 3 години я взнала все, шо мені треба.

З часом у людей на деокупованих територіях буде більше можливостей перевірити стан здоров'я - обіцяють організатори проєкту.

Олександр Бухтіяр, співзасновник проєкту "Мобільні Лікарі":

Ми хочемо розвивати вузькопрофільні кабінети, щоб було тестування раку шийки матки, інфекційні захворювання. Доступ до окулярів, щоб написали рецептуру, і тут же виготовили. Ми до цього хочемо долучитися, і розвинути проєкт в цій площині.

За 3 години роботи мобільної бригади медики обстежили у Новій Басані більш як сотню людей.