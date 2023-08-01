У Рівному відкрили міжнародну фотовиставку "Надія" [ Редагувати ]
Понад півсотні світлин фотохудожників з одинадцяти країн світу. Міжнародну фотовиставку з назвою "Надія" відкрили у Рівному.
Експозицію спільно організували українські та корейські митці. І якщо іноземні фото присвячені мирному життю, то світлини наших фотохудожників - це зображення того, що коять в Україні росіяни. А фото, чи не найкращий доказ їхніх злочинів.
Виставка вже побувала в Іспанії, а тепер демонструється в Україні.
Така будівля величезна, і бомбами, ракетами вона знищена повністю, і тут цей малюнок.
Цю світлину рівненський фотомитець Олександр Харват зробив цьогоріч у березні в Херсоні. Розбомблений росіянами торгівельний центр. На його руїнах - яскравий малюнок.
Все-таки надія - ми приберемо свою територію і винесемо, винищимо ворога, виженемо з нашої держави, щоб його тут ніколи не було.
Ця світлина - одна із понад пів сотні представлених на міжнародній фотовиставці під назвою "Hope" - "Надія". В одній експозиції роботи митців з одинадцяти країн світу. Якщо закордонні у своїх фото відображали мирне життя, то українські - знімали те, що коять в Україні росіяни. Рівнянку Зоряну найбільш вразила світлина із храмом на тлі руїн.
Зоряна, жителька Рівного:
Мабуть, це фото є символом кожного українця всередині сьогодні. Тому що кожен з нас, перебуваючи у стані війни, мабуть, десь зруйнований, десь травмований, але як і раніше, ми бачимо тут прекрасний собор як символ, мабуть, нашої незламної духовності.
Фотовиставку вперше представили в Україні. Почали з Рівного. Бо тут живе і творить один з її співорганізаторів. Як розповів Олександр Харват, з пропозицією створити таку міжнародну експозицію до нього звернулися корейські колеги. І вже встигли її показати в Іспанії.
Олександр Харват, співорганізатор виставки:
Звернулися на зустрічі фотографів з 29 країн світу. Це міжнародна федерація фотомистецтва, яка є консультативним органом ЮНЕСКО якраз ця виставка експонувалась там. Назва виставки "Надія-Норе" це з тим, що і ми надіємося на перемогу і віримо, що буде перемога, і корейці також надіються, і вони також передають нам свою надію.
А як символ підтримки нашої країни представили прапори України та Кореї, де підписали фотографи із 29 країн світу.
Самі ж корейські співорганізатори виставки не змогли приїхати в Україну. Проте надіслали українцям відеозвернення.
На жаль, ми не можемо бути присутніми на виставці разом із Вами. Втім, запевняємо Вас, люди в усьому світі стурбовані ситуацією в Україні й разом страждають. Фотографи, які беруть участь у Міжнародній фотовиставці, передають повідомлення "Надії" через свої фотографії.
У те, що фото - є ефективним засобом у культурній дипломатії, переконана рівнянка Алла Черній. Вона нещодавно повернулася з Південної Кореї, де представляла Україну на освітньому форумі.
Алла Черній, директорка Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти:
Як сказали в Кореї, Україна вже перемогла шляхом наших цінностей, шляхом нашого духовного надбання, нашої духовної спадщини. Дякуючи ось таким проєктам гуманітарним, світ дізнається про те, що сьогодні є в Україні.
Олександр - розвідник. Боєць "бачив" війну зсередини.
Олександр Гончаренко, військовослужбовець:
Це дуже важливо, щоб те, що ми бачили там, повинен бачити світ, і світ повинен нам всім в першу чергу і військовим, і цивільним, всім - допомогти цей "мір" зупинити.
У Рівному виставка діятиме до 19-го серпня, а потім "Надія" помандрує містами України та країнами Європи. Продемонструють світлини й в Південній Кореї.
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