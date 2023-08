У мережі опублікували нові супутникові знімки з Кримського мосту, який росіяни ремонтують після його пошкодження внаслідок атаки 17 липня.

Про це повідомляється у Twitter співробітника відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афріка.

Ongoing repairs to the Crimean Bridge can be seen in new satellite imagery of the Kerch Strait. The bridge was struck earlier this month. pic.twitter.com/DCWu7qy1ZA