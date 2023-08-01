З 1 серпня на території Бориспільського району Київської області проводитимуть планові безпекові заходи. Про це повідомляється у Facebook голови Бориспільської районної державної адміністрації Руслана Дяченка.

У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху транспорту та пішоходів, а також перевірка документів мешканців.

З 1 серпня, протягом декількох днів, наші військові та представники правоохороннних органів розпочнуть проведення на території Бориспільського району Київської області планових безпекових заходів.

Під час проведення вказаних заходів у окремих районах громади можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, а також перевірка документів.