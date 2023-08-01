У Бориспільському районі перевірятимуть документи: у чому причина [ Редагувати ]
З 1 серпня на території Бориспільського району Київської області проводитимуть планові безпекові заходи. Про це повідомляється у Facebook голови Бориспільської районної державної адміністрації Руслана Дяченка.
У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху транспорту та пішоходів, а також перевірка документів мешканців.
З 1 серпня, протягом декількох днів, наші військові та представники правоохороннних органів розпочнуть проведення на території Бориспільського району Київської області планових безпекових заходів.
Під час проведення вказаних заходів у окремих районах громади можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, а також перевірка документів.
Закликаємо зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та сприяти у здійсненні безпекових заходів. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.
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