У Національному банку України незначне зростання називають ситуативним і повʼязують з наслідками російської агресії.

Долар - росте! Нестрімко, але курс підіймається вже протягом кількох днів. В чому причина? І чи очікуєте падіння гривні й надалі? Ярина Марків про все дізнавалась.

В останні дні липня курс долара до гривні зріс - вперше за багато місяців. До цього американська валюта плавно знижувалася - з початку року долар втратив близько 3 гривень.

Водночас на минулому тижні - здорожчав в межах 40-45 копійок. Йдеться про готівковий курс - у банках та на "чорному" ринку, тоді як офіційний курс НБУ вже понад рік тримається на рівні 36,6 гривні.

Рєна, підприємиця:

На минулому тижні він десь підскочив, з суботи начебто почав знижуватися знову. На сьогодні наскільки я знаю, купівля складає 37 гривень, а продаж 37.40, 37.50.

Не відставав у подорожчанні і євро. Які причини?

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Скоріш за все - це спекулятивний тиск на тлі проблем із "зерновою угодою". Дуже довго була ситуація абсолютно стабільна, навіть на "чорному" ринку.

У Національному банку України незначне зростання називають ситуативним і також повʼязують з наслідками російської агресії.

Василь Фурман, член Ради НБУ:

Це обстріл української інфраструктури зернової. В першу чергу, такий фактор я б виділив як спекулятивний фактор. Можливо, сезонний фактор, хоча сезонність розпочинається десь в другій половині серпня. Але в нас часто тренди змінюються на ринку.

Та гривня вже відвойовує втрачені позиції, наголошує Василь Фурман. До того ж спостерігається стійкий дезінфляційний тренд.

Василь Фурман, член Ради НБУ:

Інфляція, офіційні показники, які маємо за червень, складає близько 12 відсотків. Тобто це дуже гарні покази для нашої держави, яка воює.

Виходячи з цього, минулого тижня Нацбанк знизив облікову ставку (відсоток, під який позичає комерційним банкам гривневі кошти) з 25% до 22% річних. Імовірно, на подорожчання валюти вплинуло й це, зазначають експерти. Водночас значного зростання курсу долара найближчим часом чекати не варто.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Зараз нема таких сфер, які передбачали те, що Нацбанк піде на ослаблення гривні. Немає тиску на національну валюту.

У НБУ запевняють: курс найближчим часом стабілізується й ситуація на валютному ринку буде контрольованою до кінця року.