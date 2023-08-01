За словами Харківського міського голови, перебоїв із водо- та електропостачанням через нічну атаку наразі в Харкові немає.

Росіяни вкотре атакували Харків. Цієї ночі по місту запустили п'ять "Шахедів". Є кілька влучань. Дрони-камікадзе поцілили в заклад освіти та спортивний комплекс. Одного чоловіка - поранено. Далі репортаж із місця подій моєї колеги - Світлани Шекери.

Гул ворожих "Шахедів" харків'яни почули опівночі.

Один із "Шахедів" поцілив в гуртожиток навчального закладу в Салтівському районі міста. Антон та Катерина саме були в цій будівлі. Чули, як летять шахеди. І чули потужний вибух.

Катерина Маскіна, свідок атаки російських безпілотників по Харкову:

Я спала, услышала взрыв. Встала. Спросила у мужа, что происходит. Он говорит, "Шахеды". Говорю, пошли в подвал. Мы начали идти и не дошли, остались, боженька отвел, взрыв был там, где мы должны были быть буквально 3 минути назад.

Антон Маскін, свідок атаки російських безпілотників по Харкову:

Собирались в душ примерно в 12 часов, слышим, летит. Два пролетело, третий попал, мы как раз были на втором этаже, на коридорах, успели отойти. Пострадавших не было, Здесь был только я с женой. Повезло. Так, если бы минутку раньше, могли бы случиться очень плохие вещи.

Одразу три "Шахеди" поцілили по середмістю Харкова. В Шевченківському районі влучили в спортивний об'єкт. Частково зруйнували 2-поверхову будівлю. Поранено 63-річного охоронця.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської області:

На місці тілесних ушкоджень отримав охоронець цього обʼєкту. Його було госпіталізовано. За фактом цих воєнних злочинів відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ "Порушення законів та звичаїв війни".

Один із "Шахедів" влучив у проїжджу частину. Комунальники усю ніч розбирали завали.

Ігор Терехов, харківський міський голова:

Усі наші комунальні підприємства працювали всю ніч, щоб розгорнути ці завали, які були. Крім цього недалеко звідси також було влучання у проїжджу частину дороги. Тому там зараз теж працюють комунальні служби, щоб навести порядок, щоб дати проїзд автівкам.

Один із "Шахедів" не долетів, поцілив у землю біля приватних будинків. За словами Харківського міського голови, перебоїв із водо- та електропостачанням через нічну атаку наразі в Харкові немає. На розбір завалів знадобиться щонайменше 2 дні.