На Львівщині внутрішньо переміщені особи дедалі частіше опановують нові професії. Фінансисти обирають програмування, а колишні масажисти стають кравцями. Курси перепрофілювання безкоштовні завдяки масштабному проєкту "Дія.Освіта".

Як і чому переселенці опановують новий фах - з'ясувала Христина Гашенко.

Піцейола, пекар, агент з нерухомості, грумер, барбер.

А ще акаунт-менеджер. Саме цю нову професію обрав та освоює переселенець із Вугледара Дмитро Архипенко.

Ось я відкриваю акаунт-менеджер. Тисну розпочати, і перша серія "Хто такий акаунт-менеджер?", інформація доступна, якщо уважно слухати й для себе запам'ятовувати.

До Львова Дмитро разом із братом та матір'ю з-під російських обстрілів втекли на початку великої війни. За освітою хлопець економіст, та ходити щодня на роботу не може. Ось і шукає дистанційну.

Дмитро Архипенко, переселенець з Вугледара:

В мами нещодавно пів року тому трапився інсульт, внаслідок чого вона лежача. Їй дали першу групу інвалідності. За нею потрібен догляд. За братом теж треба догляд. Тому треба працювати із дому, із кімнати, щоб доглядати, працювати й отримувати кошти.

На платформі усе зрозуміло і просто - каже Дмитро - головне - бажання вчитися. Хлопець попередньо підрахував: щоб освоїти нову професію, йому треба місяць.

Дмитро Архипенко, переселенець з Вугледара:

Буду пробувати шукати роботу за цією спеціальністю. В інтернеті дивитися або в центрі зайнятості. Можливо, хтось буде шукати спочатку без досвіду, то це стажер.

Нового досвіду роботи планує набути Зоя. З Одеси до Львова вона приїхала лише 2 тижні тому. Раніше працювала масажистом. Тепер планує за допомогою платформи опанувати швейну справу. Жінка каже, це їй ближче до душі, і роботу за новим фахом знайти легше.

Зоя, переселенка з Одеси:

Я трошки люблю шити руками, ще там лялечкам юбочки набирала трошки, а так вчитися я боюся трошки, а це пройти курс - це дуже добре. Я б не відмовилася кравчинею працювати, може, я б щось своє додумувала б.

Одна із переваг платформи - навчання у відеоформаті.

Зоя, переселенка з Одеси:

Багато читати - це не для мене. Там, якби не було, щоб слухати, то я б і не дивилася, так що для початку я хочу пройти курс кравчині.

Допомога кравця часто потрібна навіть у прихистку для переселенців. Зараз тут близько пів сотні людей із Донбасу та інших прифронтових регіонів.

Анастасія Трофимчук, соціальний працівник прихистку:

До нас люди звертаються з ВПО, які не проживають у нас в шелтері, і дуже важко відмовляти людям, навіть якщо ти не маєш, ти намагаєшся щось десь знайти й поділитися. Я думаю, що ця допомога буде насправді дуже корисна. Ми так само деколи відправляємо на фронтові території гуманітарну допомогу, це теж буде актуально.

Платформа "Освіта" в "Дії" пропонує найпопулярніші професії, що можуть стати в пригоді переселенцям, розказують в обласній адміністрації. До послуг користувачів понад 30 курсів, які дозволяють опанувати актуальний фах для воєнного часу та відбудови.

Олександр Кулепін, заступник голови Львівської ОВА з питань цифрового розвитку:

Платформи підказують, де найбільший попит цих фахівців і де найменше закривається пропозицією, тобто ці серіали спрямовують людей у правильне русло, де вони потім можуть знайти роботу. Більш того, після закінчення серіалу їм пропонується подаватися на вакансію на цих сайтах.

Усього в регіоні від початку великої війни офіційно зареєстровано понад двісті тисяч біженців. З них офіційно працевлаштувалися за допомогою обласного центру зайнятості понад півтори тисячі людей.