У підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа [ Редагувати ]
У вівторок, 1 серпня, поблизу москви спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив промислову зону. Про це повідомляється у Telegram-каналі SHOT.
Пожежа спалахнула у місті Люберці у підмосков'ї. ЗМІ рф пишуть, що вогонь спалахнув в районі Котельників у промзоні, де здебільшого знаходяться автосервіси. На місці працюють екстрені служби.
Пізніше Telegram-канали повідомили, що, за попередніми даними, загоряння виникло на території компанії "Артстрой". Вона займається виробництвом та продажем будівельних матеріалів.
На опублікованих кадрах помітно, що пожежа досить потужна, оскільки над містом підіймають клуби чорного диму.
по темі
Виплати повинні бути завершені до Дня Незалежності
У вівторок, 1 серпня, по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу
У вівторок, 1 серпня, в більшості областей України була оголошена повітряна тривога
Командувача Національної гвардії України полковника Олександр Півненко заявив, що прийде час, Збройні сили України знайдуть слабке місце в обороні росіян і здійснять прорив
У понеділок, 31 липня, під час розбору завалів та рятувальної операції на місці обстрілу житлової багатоповерхівки у Кривому Рогу, стався обвал конструкцій будинку