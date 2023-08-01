У вівторок, 1 серпня, поблизу москви спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив промислову зону. Про це повідомляється у Telegram-каналі SHOT.

Пожежа спалахнула у місті Люберці у підмосков'ї. ЗМІ рф пишуть, що вогонь спалахнув в районі Котельників у промзоні, де здебільшого знаходяться автосервіси. На місці працюють екстрені служби.

Пізніше Telegram-канали повідомили, що, за попередніми даними, загоряння виникло на території компанії "Артстрой". Вона займається виробництвом та продажем будівельних матеріалів.

На опублікованих кадрах помітно, що пожежа досить потужна, оскільки над містом підіймають клуби чорного диму.