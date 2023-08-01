72 мільярди гривень. Сума, яка необхідна на рік Україні для виплати внутрішньо переміщеним особам. Однак через складну економічну ситуацію принцип виплати фінансової допомоги зміниться. Детальніше про це та про інші нововведення, які очікують на українців у серпні - розкаже Євген Бригар.

Відсьогодні виплати для внутрішньо переміщених осіб - автоматично продовжуються ще на пів року - до кінця січня 2024. Однак деяким категоріям переселенців розраховувати на грошову допомогу від держави більше не варто.

Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

Це, до прикладу, люди, які виїхали за кордон і перебувають там. Не у супроводі хворих людей, не у відрядженні. Не, наприклад, оздоровлюють своїх дітей і повертаються назад. А, власне, перебувають місяць і більше. А також люди, які були ВПО і повернулися на своє місце проживання.

Євген Бригар, кореспондент:

Не отримуватимуть виплати й переселенці, чий майновий стан дозволяє купувати дорогі речі. Це ті, хто придбав новий автомобіль, випущений після 2018 року для власних потреб. Це українці, які мають на депозитному рахунку в банку - понад 100 тисяч гривень або ж придбали на цю суму іноземну валюту чи банківські метали. Якщо ви купили земельну ділянку або житло, яке теж коштує сто тисяч гривень і більше - допомога вам також скасовується.

Натомість держави збільшує кількість українців, які зможуть придбати власну квартиру в кредит - за програмою "єОселя". Подати заявку на отримання позики під 7% річних зможуть тисячі громадян, які не мають ні житла.

Анжеліка Зборошенко, керівниця комунікацій Української фінансової житлової компанії:

Ветерани війни, особи, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та члени їхніх сімей, сім'ї загиблих захисників України, внутрішньо переміщені особи. І, власне, інші громадяни України, які або не мають у власності свого житла, або площа цього житла не перевищує 52 квадратних метри на одну особу + 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї.

"єЧерга". Ще одна державна програма, яка відсьогодні працюватиме в тестовому режимі. Вона потрібна для того, щоб прибрати черги пасажирських автобусів у пунктах перетину українського кордону. Відтепер перевізники можуть економити час, стаючи в електронну чергу ще до того, як доберуться до кордону.

Верховна рада скасовує єдиний двовідсотковий податок для фізичних осіб-підприємців і позбавляє їх деяких інших пільг. За законопроєктом 8401, платникам пільгового податку необхідно оформити заяву, вказавши, на яку систему оподаткування хочуть перейти. Якщо такої заяви від підприємця немає, його автоматично переведуть на систему, за якою він сплачував податки до запровадження ЄП.

Ще одне нововведення - уряд скасовує мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів, грального бізнесу та фінансових послуг.

Євген Бригар, кореспондент: