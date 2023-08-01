Для того, щоб стати учасником програми "єОселя", потрібно подати заявку через додаток "Дія" та чекати пропозицію від банків.

Відповідь на квартирне питання. Відсьогодні в Україні розширюється дія державної програми доступної іпотеки "єОселя". Тепер майже кожен українець, який не має житла, може взяти кредит під пільгові 7 відсотків річних.

Детальніше про умови та підводні камені вигідної позики - у сюжеті Ніни Коломієць.

Наталя Кошелева, переселенка з Бахмута:

Бахмут розтрощений, у прямому сенсі слова. У нас пропало 3 квартири хороших в центрі міста, у мене і моїх родичів, з якими я сюди виїхала.

Ці кадри - останні згадки Наталі Кошелевої про рідну оселю. Їх зняв цієї зими сусід жінки після того, як у її будинок влучив ворожий снаряд.

Подальшу долю своєї квартири Наталя знає хіба що з відеороликів в інтернеті. Колись затишний будинок перетворився на обвуглений каркас.

Наталя Кошелева, переселенка з Бахмута:

Ми розуміємо, що життя триває далі, його треба якось будувати, облаштовувати.

Відсьогодні - майже кожен українець, який втратив домівку через повномасштабну війну або не має власних квадратних метрів, може претендувати на пільгову державну іпотеку. Стартує новий етап програми "єОселя" - кредити видаватимуть під 7 відсотків річних.

Анжеліка Зборошенко, керівниця комунікацій Української фінансової житлової компанії:

Розширюється коло осіб, які можуть взяти участь у цій програмі. А саме це ветерани війни, особи, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, УБД і члени їх сімей, сім'ї загиблих захисників, ВПО та інші громадяни України, які не мають у власності свого житла або площа цього житла не перевищує 52 кв. м на 1 особу плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї.

Перший етап програми "єОселя" стартував торік у жовтні - пільгові кредити видавали військовим, медикам, педагогам і науковцям. Для цих категорій і нині діє ставка - 3 відсотки річних.

Надія Бігун, заступниця Міністра економіки України:

На цей момент ми видали вже 2174 кредити, понад 2 тисячі родин отримали фінансування, щоб придбати майно. До кінця року ми маємо на меті видати 10 тисяч кредитів. На цей момент "Укрфінжитло" вже має фінансування приблизно на 6 тисяч заявок.

За умовами програми "єОселя", на старті потрібно заплатити щонайменше п'яту частину вартості квартири, решту суми можна виплачувати - до 20 років. Житло під пільгову ставку можна обрати у багатоповерхівці, не старшій за 3 роки, або у будинку, який ще зводять. Вартість квадратного метра не має перевищувати встановлену Міністерством регіонального розвитку. Для кожної області - вона своя.

Посадовці визнають: програма отримала неочікуваний попит. Заявки подали вже майже 50 тисяч людей! Грошей на кредити поки що вистачило далеко не всім.

Наталя Трофімчук, рієлторка (м. Рівне):

Оцей період підготовки до угоди й період, коли забезпечене буде фінансування. Є така практика, що люди з листопада по травень чекали фінансування. Тобто пів року продавець очікував на те, щоб покупець по іпотечній програмі "єОселя" був спроможний придбати це житло.

Чиновники обіцяють шукати додаткове фінансування під програму "єОселя", причому не тільки в державному бюджеті, планують залучати й міжнародних партнерів.

Анжеліка Зборошенко, керівниця комунікацій Української фінансової житлової компанії:

Наприкінці січня склалася ситуація, коли живі кошти в компанії на фінансування цієї програми закінчилися, і ми почали роботу над залученням додаткових фінансових ресурсів на відкритому фінансовому ринку і пошуку кредитних коштів.

На пільгову іпотеку сподівається і наша героїня, яка нині продовжує викладати у Горлівському інституті, що евакуювали з Бахмута до Дніпра.

Наталя Кошелева, переселенка із Бахмута:

Я розглядаю, звісно ж, умови під 3% як науково-педагогічний працівник ЗВО. Сподіваюся, що з певним часом я зможу скористатися цією програмою.

Для того, щоб стати учасником програми "єОселя", потрібно подати заявку через додаток "Дія" та чекати пропозицію від банків. Якщо фахівці фінустанови після перевірки всіх документів дають зелене світло, то можна починати шукати житло та оформлювати всі необхідні документи.