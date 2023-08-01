Глобальна ж мета - залучити якомога більше союзників до мирного саміту, який розраховують провести наприкінці року.

Від непричетного гравця до союзника: такий шлях за неповні півтора року повномасштабної війни пройшла Саудівська Аравія. Королівство не запроваджувало санкцій проти росіян і не закривало для них своїх кордонів. А після травневого візиту Володимира Зеленського заявило про так званий активний нейтралітет у війні росії проти України.

Утім, західна преса повідомляє: Ер-Ріяд разом з Анкарою ведуть таємні перемови щодо повернення незаконно депортованих українських дітей. А днями стало відомо, що Саудівська Аравія організовує глобальні мирні переговори по Україні. Без росії. У деталях розбиралася Анна Басова.

У цю житлову багатоповерхівку в Кривому Розі росіяни влучили в ніч проти понеділка. Атака агресора знову коштувала життя мирним мешканцям, зокрема, 10-річній дівчинці.

А за день до цього від вибухів попросиналися москвичі - безпілотники атакували офісні будівлі у бізнесовому кварталі "москва-сіті". Жителі столиці рф відбулися легким переляком.

Лія, свідок подій:

Ми з друзями орендували апартаменти, і в якусь мить просто почули вибух, прямо хвилею пішло, всі підскочили. Потім було дуже багато диму, не видно нічого. Згори видно було вогонь.

Хто ж атакував москву? Офіційний Київ свою причетність не підтвердив. Лише підкреслив: війна прийшла до тих, хто її розпочав.

Володимир Зеленський, Президент України:

Україна стає міцніше. Поступово війна повертається на територію росії, до її символічних центрів та військових баз. І це неминучий природний та абсолютно справедливий процес.

кремль - в паралельній реальності. На зустрічі з одвічним союзником росії - президентом Еритреї - володимир путін заявив: ніякої війни з Україною немає, це, цитую, конфлікт. І взагалі, у всьому винне НАТО. Тільки й вичікують, щоб війну оголосити.

Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают. Или, например, начать мирные переговоры. А мы не отказывались. Вы сами знаете, мы никогда не отказывались от мирных переговоров.

Але кремлівському диктатору вже, здається, не вірить ніхто. Після саміту росія-Африка, де той активно намагався підкупити тамтешні країни безкоштовним збіжжям, голова Африканського союзу заявив: цього недостатньо. І зернову угоду треба повернути. Діяти ж вона може лише за умови повного припинення вогню.

І про це вирішила поговорити донедавна нейтральна Саудівська Аравія. Новиною кілька днів тому приголомшило видання "The Wall Street Journal". А невдовзі плани підтвердили в Офісі президента України.

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України:

Наступна зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру відбудеться незабаром у Саудівській Аравії.

Вже наступного тижня в арабській Джидді зберуться представники 30 країн. Свою участь уже підтвердили Велика Британія, Польща, Євросоюз та Південно-Африканська Республіка. Також чекатимуть на делегації з Мексики, Індонезії, Єгипту, Бразилії, Чилі та Замбії. Саме на нейтральних країнах і планують робити головний акцент. А ось росію увагою оминули. Щоправда, відповісти їй особливо то й нічим.

Дмитро Пєсков, речник президента рф, країни-агресора:

росія стежитиме за цією зустріччю. Має бути зрозуміло до кінця, які вони цілі ставлять і про що планують вести мову. Ми неодноразово казали: будь-які спроби, що сприяють мирному врегулюванню варті позитивної оцінки.

Глобальна ж мета - залучити якомога більше союзників до мирного саміту, який розраховують провести наприкінці року. На ньому світові лідери узгодять і підпишуть спільні принципи завершення війни.

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України:

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наш вибір - це об'єднання світу навколо України. Свідчення цього вибору наочні: ми залучаємо країни й Заходу, і Сходу, і Півночі, і Півдня.

Це вже не перша зустріч в подібному форматі. Попередня відбулася за ініціативи Києва наприкінці червня. Як завершити війну і що робити після перемоги, обговорювали у Копенгагені. Тоді, до столиці Данії прибули делегати зі США, Канади, ЄС, Туреччини та навіть Південної Африки і Японії. Лейтмотив усіх переговорів - формула миру Володимира Зеленського, яку Президент представив торік у вересні на Генеральній Асамблеї ООН. У ній 10 пунктів, зокрема, про виведення російських військ з України, відновлення територіальної цілісності, гарантії ядерної та продовольчої безпеки та, головне, недопущення нової ескалації.