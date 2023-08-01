З вівторка, 1 серпня, в Україні значно зросли роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне. Мережі ОККО та WOG підняли ціни на 1 гривню за літр. Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,90 гривень за літр (+0,33 гривні), на дизельне пальне 48,10 гривні за літр (+0,34 гривні), на автогаз 23,46 гривні. за літр (0,00 грн).

Ціни на АЗС 1 серпня