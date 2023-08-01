Цього тижня Сполучені Штати стануть переговорним майданчиком для вирішення одразу кількох найважливіших для України питань. Це гарантії безпеки на час війни. Відновлення зернового транзиту та варіанти повернення до Стамбульської угоди.

Як все буде організовано - з'ясував наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Найближчими днями й дійсно відбудуться кілька важливих розмов. Перша - дискусія між Україною та Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки. А точніше щодо конкретного документа, який Київ і Вашингтон із часом мають підписати. Це лише старт розмови, тому - як мені пояснили у Державному департаменті - поки немає якихось визначених переговорних позицій, якогось переліку, наприклад, які гарантії просить Україна, що готова дати адміністрація Байдена.

І перший раунд цих консультацій у Держдепі вирішили провести онлайн - без того, щоб комусь летіти до Вашингтона - і на рівні заступників міністрів, тобто не буде перших осіб, ще зарано. З джерел у дипломатичних колах, я почув, що поки навіть не визначилися із форматом документа, у якому все пропишуть. Це лише старт діалогу. І послухаймо, як це коментують у Держдепі.

Меттью Міллер, речник Держдепартаменту США:

Я поки не хочу коментувати можливий результат переговорів, оскільки це лише початок. Але тут і президент Байден, й інші лідери G7, ЄС, дванадцяти країн, які зробили спільну заяву - вони віддані забезпеченню безпеки України на довгострокову перспективу. І допомоги Україні побудувати на майбутнє безпекову інфраструктуру, щоб протистояти російській агресії. Деталі щодо цього будуть обговорюватись і під час цієї розмови.

Другий процес, який починається - боротьба за безперешкодне вивезення українського зерна, тобто повернути Стамбульську зернову угоду. Причому саме повернути.

Сьогодні була можливість поставити питання послу США при ООН Лінді Томас-Грінфілд, і вона якраз пояснила два моменти. Що Сполучені Штати вважають правильним не шукати чи погоджувати якійсь новий документ, а повернутися до угоди, що існує. З усіма її недосконалостями, але такої, як є. Послухаймо, що відповіла пані посол на моє запитання.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН:

Ми знаємо, наскільки важливою ця угода була для поставок зерна нужденним країнам - до тієї ж Африки чи на Близький Схід. Ми підтримаємо зусилля генсека ООН, Туреччини, та інших - вплинути на росію, щоб вона повернулась до угоди й відновила транспортування зерна Чорним морем. Знаю, що є непублічні дискусії щодо цього. А от на Ваше запитання щодо можливості військових конвоїв для зерновозів - я тут не маю подробиць. Знаю лише, що робляться численні спроби знайти альтернативу чорноморському шляху, але він є найбільш ефективним для поставок на міжнародні ринки.

Підсумуємо, що Україна за допомоги партнерів дійсно налагоджуватиме зараз інші шляхи транспортування. Але морський шлях все одно нічим не замінити, тому Штати не просто закликатимуть росію повернутися чи засуджуватимуть її. Слова засудження - важливі, але вони нічого не змінюють.

Відсьогодні Америка перебирає головування у Раді безпеки ООН - і весь місяць, поки Штати очолюють Радбез, "зернова угода" і продовольча безпека - теми пріорітетні. І потужним стартом - стане спеціальне міністерське засідання в ООН цього четверга. Саме для того, аби проговорити ситуацію навколо "зернової угоди" і домовитися - наскільки можливо - про якісь конкретні кроки.

Про рівень дискусії свідчить хоча б той факт, що Штати представлятиме особисто Держсекретар Блінкен. Поки не визначено, хто буде з українського боку, але в чому мене сьогодні запевнили всі співрозмовники в американських дипломатичних колах, без України жодне питання не вирішуватимуть. І якщо щодо гарантій безпеки консультації формальні, за розкладом, то щодо зернової угоди теж буде постійний зв'язок між Вашингтоном і Києвом, але вже в робочому порядку, а від того - ще більш оперативно.