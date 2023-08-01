Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що поліцейські встановили особу, яка знімала "приліт" російської ракети в Кривому Розі Дніпропетровської області 31 липня під час обстрілу міста.

Про це він сказав в Telegram.

Практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських Telegram-каналах.

Зібрані матеріали передані до Служби безпеки України для прийняття рішення.