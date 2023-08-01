Хто знімав "приліт" по Кривому Рогу: поліція встановила особу [ Редагувати ]
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що поліцейські встановили особу, яка знімала "приліт" російської ракети в Кривому Розі Дніпропетровської області 31 липня під час обстрілу міста.
Про це він сказав в Telegram.
Практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських Telegram-каналах.
Зібрані матеріали передані до Служби безпеки України для прийняття рішення.
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