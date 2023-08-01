"Окупанти намагаються придушити спротив населення у Криму" - розвідка [ Редагувати ]
Окупанти намагаються придушити спротив місцевого населення Криму. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Загарбники переслідують та тероризують цивільних з проукраїнськими поглядами.
Розвідка зазначає, що у Криму стали систематичними атаки на військові об'єкти із застосуванням так званих "коктейлів Молотова". Організаторами їх є здебільшого цивільні, які підтримують Україну.
Щоб протистояти таким атакам російських військових перевели у стан високої бойової готовності. Окупанти ведуть моніторинг "підозрілих осіб", які можуть бути причетними до диверсій. Щобільше, військовим дозволили застосувати фізичну силу та зброю. Проводяться масові затримання, арешти.
За даними ГУР, низка громадян, які відмовились отримувати російське громадянство, після арештів вважаються "зниклими безвісти". Ті, хто залишився на волі, отримують адміністративне покарання, великі штрафи та цькування. Людей звільняють з роботи, позбавляють майна та бізнесу.
Велика частина затриманих та заарештованих - представники кримськотатарського народу. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, журналіст та учасник громадського об’єднання "Кримська солідарність" Тимур Ібрагімов, громадський діяч Рустем Сеітмеметов.
по темі
Вдень вівторка, 1 серпня, по всій території України вже втретє оголошено сигнал повітряної тривоги
Виплати повинні бути завершені до Дня Незалежності
У вівторок, 1 серпня, по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу
У вівторок, 1 серпня, в більшості областей України була оголошена повітряна тривога
Командувача Національної гвардії України полковника Олександр Півненко заявив, що прийде час, Збройні сили України знайдуть слабке місце в обороні росіян і здійснять прорив