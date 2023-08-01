Окупанти намагаються придушити спротив місцевого населення Криму. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Загарбники переслідують та тероризують цивільних з проукраїнськими поглядами.

Розвідка зазначає, що у Криму стали систематичними атаки на військові об'єкти із застосуванням так званих "коктейлів Молотова". Організаторами їх є здебільшого цивільні, які підтримують Україну.

Щоб протистояти таким атакам російських військових перевели у стан високої бойової готовності. Окупанти ведуть моніторинг "підозрілих осіб", які можуть бути причетними до диверсій. Щобільше, військовим дозволили застосувати фізичну силу та зброю. Проводяться масові затримання, арешти.

За даними ГУР, низка громадян, які відмовились отримувати російське громадянство, після арештів вважаються "зниклими безвісти". Ті, хто залишився на волі, отримують адміністративне покарання, великі штрафи та цькування. Людей звільняють з роботи, позбавляють майна та бізнесу.