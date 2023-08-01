В Україні на війні загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева, їй було лише 34 роки. Про це повідомляє Women's sport UA на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про Мальцеву

Елеонора була родом із селища Коцюбинського в Київській області. Більшість свого життя вона присвятила спорту. На професійному рівні Мальцева виступала за десятиразового чемпіона України "Біличанку-НПУ".

Крім того, вона була членом збірної України з футзалу.

Важливо зазначити, що Мальцева брала участь в першому матчі жіночої збірної України з футзалу у вересні 2007 року. Тоді її команда перемогла команду з Узбекистану з рахунком 7:1.

Після початку збройної агресії росії Елеонора стала військовою та волонтеркою.

У пам'яті Елеонора залишиться життєрадісною та усміхненою навіть на позиціях. За часів АТО мав нагоду особисто навідувати нашу захисницю. Щирі співчуття рідним та близьким! Схиляємо голови у глибокій скорботі! Вічна пам'ять, честь і шана нашій захисниці! Не забудемо! Помстимося! Герої не вмирають!

В Елеонори залишився 14-річний син Тимофій.