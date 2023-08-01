Відома спортсменка загинула на війні в Україні [ Редагувати ]
В Україні на війні загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева, їй було лише 34 роки. Про це повідомляє Women's sport UA на своїй сторінці у Facebook.
Що відомо про Мальцеву
Елеонора була родом із селища Коцюбинського в Київській області. Більшість свого життя вона присвятила спорту. На професійному рівні Мальцева виступала за десятиразового чемпіона України "Біличанку-НПУ".
Крім того, вона була членом збірної України з футзалу.
Важливо зазначити, що Мальцева брала участь в першому матчі жіночої збірної України з футзалу у вересні 2007 року. Тоді її команда перемогла команду з Узбекистану з рахунком 7:1.
Після початку збройної агресії росії Елеонора стала військовою та волонтеркою.
У пам'яті Елеонора залишиться життєрадісною та усміхненою навіть на позиціях. За часів АТО мав нагоду особисто навідувати нашу захисницю. Щирі співчуття рідним та близьким! Схиляємо голови у глибокій скорботі! Вічна пам'ять, честь і шана нашій захисниці! Не забудемо! Помстимося! Герої не вмирають!
В Елеонори залишився 14-річний син Тимофій.
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