В Україні масштабна повітряна тривога втретє за добу [ Редагувати ]
Вдень вівторка, 1 серпня, по всій території України вже втретє оголошено сигнал повітряної тривоги. Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Попередньо, повітряну тривогу оголошено у зв'язку зі зльотом ворожого винищувача МіГ-31К в повітряному просторі росії. Він є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засоби ППО складно перехопити.
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