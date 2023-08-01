Дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2 передали Україні. Вони були виготовлені за кошти, надані трьома країнами Європейського Cоюзу. Про це повідомив премʼєр-міністр Словаччини Людовіт Одор у своєму Twitter.

Допомога Україні - це спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей, - написав він.

Також премʼєр-міністр додав, що він вдячний Німеччині, Данії та Норвегії за відправку Україні словацьких САУ Zuzana 2.