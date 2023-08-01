Україні передали дві САУ Zuzana 2 (фото) [ Редагувати ]
Дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2 передали Україні. Вони були виготовлені за кошти, надані трьома країнами Європейського Cоюзу. Про це повідомив премʼєр-міністр Словаччини Людовіт Одор у своєму Twitter.
Допомога Україні - це спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей, - написав він.
Також премʼєр-міністр додав, що він вдячний Німеччині, Данії та Норвегії за відправку Україні словацьких САУ Zuzana 2.
Aiding #Ukraine represents joint efforts for lasting peace, respect for freedoms & values. Thnx #Germany, #Denmark and #Norway for sending #Slovak Zuzana 2 howitzers. More to follow@ZelenskyyUa @SklenarMartin pic.twitter.com/IE07BY4l2n— Ludovit Odor (@LudoOdorPM) August 1, 2023
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