Удар росії по херсонській лікарні: зросла кількість постраждалих [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу російських окупантів медзакладу в Херсоні загинула одна людина і поранено п'ятеро. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram.
Стало відомо про ще чотирьох постраждалих медпрацівників внаслідок сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні. У них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує, - написав Прокудін.
Він також зазначив, що загалом цей російський терористичний удар обірвав життя одного лікаря, пʼятеро - поранені.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що поліцейські встановили особу, яка знімала "приліт" російської ракети в Кривому Розі Дніпропетровської області 31 липня під час обстрілу міста.
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