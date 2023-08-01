Внаслідок обстрілу російських окупантів медзакладу в Херсоні загинула одна людина і поранено п'ятеро. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram.

Стало відомо про ще чотирьох постраждалих медпрацівників внаслідок сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні. У них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує, - написав Прокудін.

Він також зазначив, що загалом цей російський терористичний удар обірвав життя одного лікаря, пʼятеро - поранені.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що поліцейські встановили особу, яка знімала "приліт" російської ракети в Кривому Розі Дніпропетровської області 31 липня під час обстрілу міста.