Нічна повторна атака безпілотниками на вежу "Москва-Сіті" може вказувати на те, що в цій споруді є одна з важливих цілей для українських військових. Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі "24 каналу".

Раз повторна атака пройшла, тим більше, вдала атака, швидше за все, в "Москва-Сіті" знаходяться не тільки три міністерства, особливо, Мінцифри. Іноді під цими міністерствами цифрової політики знаходяться штаби хакерських груп. Там можуть знаходиться кілька поверхів легальних військових об'єктів, так як вони працюють проти нашої країни, виконуючи певні бойові завдання, - пояснив він.

За словами Світана, успішність нової атаки є черговим підтвердженням того, що у ворога великі проблеми з протиповітряною обороною.

Те, що проходять безпілотники, говорить про те, що ППО у росіян абсолютно діряве. Вони пройшли повторно приблизно за тим же маршрутом, а росіяни так нічого і не зробили. Швидше за все, не можуть, оскільки не вистачає зенітно-ракетних комплексів, а працювати в самій Москві - завдати ще більше шкоди будівлям, ніж завдасть сам безпілотник, - сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня москву знову атакували безпілотники. За даними міноборони рф, двоє були збиті засобами протиповітряної оборони на підльоті до міста.

Один БПЛА після придушення засобами радіоелектронної боротьби врізався у вежу комплексу "Москва-Сіті", яка була пошкоджена минулої атаки у ніч на 30 липня. Зруйновано 6 склопакетів на 17 поверсі.