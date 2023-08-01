На Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках російські загарбники намагаються штурмувати позиції. Сили оборони знаходяться під суцільним артилерійським обстрілом з боку рф на всіх флангах. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Найбільше ми зараз відчуваємо штурми ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках, але так само вони намагаються штурмувати і на Сватівському напрямку. Сьогодні цілий день ми там відбиваємо ворожі атаки. Треба сказати, що вже другий день поспіль ми фіксуємо і на Бахмутському напрямку збільшення обстрілів з боку ворога, і фактично наші знаходяться на всіх цих напрямках під суцільним артилерійським вогнем, - підкреслила Маляр.

За словами Ганни Маляр, на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках противник намагається штурмувати позиції, але не просувається, там тривають жорстокі бої. Щодо Бахмутського напрямку, Сили оборони здійснюють прогрес на південному напрямку, тоді як ворог намагається відновити свої колишні позиції на північному фланзі, але, за даними заступниці міністра, не має успіху.

Зазначимо, що протягом минулого тижня під час контрнаступу українські військові на Бахмутському напрямку звільнили від російських загарбників 2 квадратних кілометри української землі.

Загалом, протягом всього наступу на цьому напрямку, захисники України повернули контроль над 37 квадратними кілометрами території.