Військова контррозвідка Служби безпеки ліквідувала корупційну схему в одеському військовому квартирно-експлуатаційному управлінні. Про це повідомляється в телеграм-каналі Служби безпеки України.

Посадовці регулярно вимагали "відкати" від підрядників, які виконували держзамовлення щодо ремонтних робіт на об’єктах ЗСУ в Одеській області. Задокументовано факт вимагання очільником оборонного квартирно-експлуатаційного управління на більше ніж 400 тис. грн від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, розмір хабаря становив 20% від загальної суми договору, згідно з яким підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників.

Зазначається. що для ведення "переговорів" з підприємцями і передачі грошей посадовець залучив свого підлеглого - керівника району електричних мереж в обласному центрі.

Співробітники СБУ затримали посередника "на гарячому" під час отримання ним всієї суми неправомірної вигоди від підрядників, - повідомили в СБУ.

Крім того, задокументовано злочинну діяльність ще одного учасника оборудки - керівника афілійованої комерційної структури.