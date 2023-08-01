Вимагав "відкати" за ремонт казарм: СБУ викрила військового чиновника [ Редагувати ]
Військова контррозвідка Служби безпеки ліквідувала корупційну схему в одеському військовому квартирно-експлуатаційному управлінні. Про це повідомляється в телеграм-каналі Служби безпеки України.
Посадовці регулярно вимагали "відкати" від підрядників, які виконували держзамовлення щодо ремонтних робіт на об’єктах ЗСУ в Одеській області. Задокументовано факт вимагання очільником оборонного квартирно-експлуатаційного управління на більше ніж 400 тис. грн від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії, - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, розмір хабаря становив 20% від загальної суми договору, згідно з яким підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників.
Зазначається. що для ведення "переговорів" з підприємцями і передачі грошей посадовець залучив свого підлеглого - керівника району електричних мереж в обласному центрі.
Співробітники СБУ затримали посередника "на гарячому" під час отримання ним всієї суми неправомірної вигоди від підрядників, - повідомили в СБУ.
Крім того, задокументовано злочинну діяльність ще одного учасника оборудки - керівника афілійованої комерційної структури.
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