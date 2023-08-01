У Києві тестують новий вид світлофорів [ Редагувати ]
У Києві тестують нові світлофори, призначені не для автівок, а для велосипедистів та пішоходів. Їх вже встановили на восьми перехрестях столиці. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
На восьми перехрестях столиці проводиться експеримент із впровадженням суміжного світлофорного регулювання пішоходів та велосипедистів, - йдеться в повідомленні.
Відповідно до чинних нормативних документів, рух велосипедами по велосипедних доріжках на регульованих перехрестях має забезпечуватися за допомогою світлофорів.
На перехрестях, де велосипедні доріжки пересікаються з пішохідними тротуарами, планується експериментальне впровадження змінених лінз у світлофори для пішоходів. Ці лінзи будуть містити зображення як пішоходів, так і велосипедистів. Впровадження таких змін вже отримало погодження від Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Ця ініціатива планується реалізувати до 1 листопада 2023 року.
Такі новації дозволять зручно регулювати рух всіх його учасників до введення в дію нового стандарту ДСТУ "Світлофори дорожні, - повідомили у столичній адміністрації.
Так, експеримент реалізований на таких перехрестях у Києві:
Просп. Степана Бандери - просп. Оболонський;
Вул. Прорізна - вул. Бориса Грінченка;
Вул. Івана Франка - вул. Богдана Хмельницького;
Вул. Спаська - вул. Волоська;
Вул. Оноре де Бальзака - вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);
Вул. Оноре де Бальзака - вул. Сержа Лифаря;
Вул. Оноре де Бальзака - вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);
Вул. Вікентія Беретті - просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).
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