У Києві тестують нові світлофори, призначені не для автівок, а для велосипедистів та пішоходів. Їх вже встановили на восьми перехрестях столиці. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

На восьми перехрестях столиці проводиться експеримент із впровадженням суміжного світлофорного регулювання пішоходів та велосипедистів, - йдеться в повідомленні.

Відповідно до чинних нормативних документів, рух велосипедами по велосипедних доріжках на регульованих перехрестях має забезпечуватися за допомогою світлофорів.

На перехрестях, де велосипедні доріжки пересікаються з пішохідними тротуарами, планується експериментальне впровадження змінених лінз у світлофори для пішоходів. Ці лінзи будуть містити зображення як пішоходів, так і велосипедистів. Впровадження таких змін вже отримало погодження від Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Ця ініціатива планується реалізувати до 1 листопада 2023 року.

Такі новації дозволять зручно регулювати рух всіх його учасників до введення в дію нового стандарту ДСТУ "Світлофори дорожні, - повідомили у столичній адміністрації.

Так, експеримент реалізований на таких перехрестях у Києві:

Просп. Степана Бандери - просп. Оболонський;

Вул. Прорізна - вул. Бориса Грінченка;

Вул. Івана Франка - вул. Богдана Хмельницького;

Вул. Спаська - вул. Волоська;

Вул. Оноре де Бальзака - вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);

Вул. Оноре де Бальзака - вул. Сержа Лифаря;

Вул. Оноре де Бальзака - вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);

Вул. Вікентія Беретті - просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).

Нагадаємо, у селі Віта-Поштова, що знаходиться в Київській області, розпочала свою роботу одна з п'яти автошкіл в Україні, спрямована на навчання людей з інвалідністю.