У вівторок, 1 серпня, на тимчасово окупованій росією території Криму відбулися вибухи. Ймовірно, в Севастополі, який перебуває під контролем російських загарбників, розквітла бавовна. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Вибухи прогриміли в районі Севастопольської теплової електростанції, яка розташована поблизу Цукрової Головки. Крім того, у цьому ж окрузі знаходяться військові склади.

Нагадаємо, за словами керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, незабаром українські військові зможуть повернути Крим, тобто операція зі звільнення тимчасово окупованого півострова відбудеться до Різдва.