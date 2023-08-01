В тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи [ Редагувати ]
У вівторок, 1 серпня, на тимчасово окупованій росією території Криму відбулися вибухи. Ймовірно, в Севастополі, який перебуває під контролем російських загарбників, розквітла бавовна. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Вибухи прогриміли в районі Севастопольської теплової електростанції, яка розташована поблизу Цукрової Головки. Крім того, у цьому ж окрузі знаходяться військові склади.
Нагадаємо, за словами керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, незабаром українські військові зможуть повернути Крим, тобто операція зі звільнення тимчасово окупованого півострова відбудеться до Різдва.
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