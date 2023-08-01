Український співак Іван Збараський, відомий також під псевдонімом Zbaraski, викликав шок в українців своєю заявою. Він висловився, що йому байдуже до України. Відповідні світлини він опублікував в своєму Instagram.

Мої пісні в основному про моє життя і те, який я класний, стильний, вайбовий коханець. Мені байдужа Україна, Я сиджу тут і удаю, що я щось роблю, що я волонтер і це добре. Мені байдужа Каховка і трагедії кожен день, я підключив збір до пісні, тому що так правильно. Я не знаю, яку мету переслідую, коли пишу пісні про себе, війну, - написав співак.

На своїй сторінці в Instagram український співак опублікував фотографію тексту, написаного на папері. У своєму повідомленні він висловив свої страхи щодо загрози життю. Також він зазначив, що йому байдуже до міста Каховка, хоча нещодавно випустив пісню, присвячену трагедії на Каховській ГЕС. Його слова викликали різні реакції серед українців.

Нагадаємо, співачка Ганна Корсун, відома під псевдонімом Maruv, неочікувано змінила сценічне імʼя. Тепер вона виступатиме як Sharlotta Ututu. Разом із зміною імені артистка представила свою нову композицію "Killing Me Softly".

Українці, обурені поведінкою та мовчанням колишньої Maruv щодо повномасштабного вторгнення рф до нашої країни, вільно висловили свої думки про неї, називаючи її запроданкою.