Українські захисники вдарили по російських окупантах на острові Джарилгач, що на Херсонщині. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За допомогою українського безпілотника було виявлено ворожу техніку на півострові. З кадрів видно, як п'ять підрозділів російської піхоти збиралися на острові та готувалися для встановлення своєї військової бази. Але завдяки інформації, яка була передана з підпілля на тимчасово окуповану територію, українським військовим вдалося здійснити успішну операцію.

Було нейтралізовано десятки окупантів та знищено ворожу техніку. Застосування українських HIMARS виявилося ключовим чинником успішного ведення операції, що дозволило зберегти контроль над територією та запобігти розміщенню ворожої бази на півострові.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, на тимчасово окупованій росією території Криму відбулися вибухи. Ймовірно, в Севастополі, який перебуває під контролем російських загарбників, розквітла бавовна.