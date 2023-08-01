У Міноборони України розповіли про втрати росіян за липень [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні з 1 по 31 липня склали 17820 окупантів та 2567 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомив замміністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Оборонцями знищено значну кількість озброєння / військової техніки російських військ:
- 174 танки
- 337 бойових броньованих машин
- 677 артилерійських систем
- 67 РСЗВ
- 73 установки ППО
- 530 одиниць автотехніки
- 138 одиниць спецтехніки
Окрім цього, Павлюк зазначив, що нашими захисниками збито 3 гелікоптери ворога, а також 482 БпЛА та 86 крилатих ракет.
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